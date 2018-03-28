İstoç camcı olarak, kapı camı, pencere camı,, cam sehpa, ayna camı, balkon camı gibi kullanım alanları ilk akla gelenlerdir. Bu alanda İstoç camcı olarak vitrin camlarından en küçük delhiz camlarına kadar İstoç cam tamiri işleri güvenli bir şekilde firmamız bünyesindeki İstoç cam tamircisi ustalarımız tarafından yapılmaktadır. Konusunda uzman elemanlarla çalışan İstoç cam firması buzlu cam ve ısı cam değişimlerinde en emniyetli çalışmalar yaparak Bağcılar cam servisi işlerini sürdürmektedir.

Cam kırılmalarında veya camla ilgili yapılacak her işte en kaliteli ve güvenli işçilikleri ile İstoç camcı kalitesini yansıtan firmamız gece gündüz vardiyaları oluşturarak kesintiye uğramayan hizmet sektörü oluşturmuş durumdadır. Cam montajlarında bütün binanın cam işlerini Asil cam olarak en hızlı şekilde yapmaktayız. Kullandığımız kaliteli camlar hem ışık geçirme özellikleri hem de şeffaf yapıları ile Bağcılar İstoç cam servisi hizmetlerinin kalite düzeyini müşterilerimize açık bir şekilde göstermemizi sağlamaktadır.

İstoç Cam Tamiri Hizmeti

İstoç cam tamiri olarak, kullanılan camlar temizlik aşamalarında veya dış etkiler tesirinde kalarak zamanla yıpranmaktadır. Yıpranan soluk camlar cam değişimi işlemleri uygulanarak firmamız tarafından itina ile değiştirilir.

Balkonları kapalı mekan olarak kullanmak isteyenler için değişik renk ve desenlerde firmamız tarafından Mahmutbey İstoç cam balkon faaliyetleri kapsamında istenilen ortam elde edilmektedir. Kırılan veya değişmesi gereken pimapen kapı ve pencerelerde İstoç pimapen tamiri işleri firmamızın özenle yaptığı işlerdendir.

İstoç Pencere Camı

Salon konsolları ile birlikte kullanılan aynalar, banyo ve tuvalet aynaları, asansör aynaları veya tüm dekoratif ayna çeşitleri İstoç aynacı işleri kapsamında tamiri ve montajı yapılmaktadır. Ayna modelleri olarak Bağcılar’da aynacı faaliyetleri kapsamında ferforje ayna, füme ayna, bombeli ayna, eskitme ayna, antik ayna gibi tüm tasarımların montaj işlemleri yapılmaktadır. Ayna tamiri ve montajı yapılan alanlar olarak ev, ofis, iş yerleri villalar gibi yaşam alanlarında duvar aynaları, kolan ayna montajları ve tavan ayna montajları kaplama işlemleri yapılarak faaliyet gösterilmektedir.

Bağcılar Mahmutbey’de Cam Balkon

Bağcılar semtinin tanınmış cam değişimi firması olan firmamız Bağcılar İstoç cam tamiri konusunda da en pratik çalışmalar yapmaktadır. Firmamızda çalışan Bağcılar cam tamircisi ustalar kırılan veya çatlayan camları yenileştireme işlemlerinin yanında modern yapılı Bağcılar cam balkon imalatını da seri bir şekilde yapmaktadır.

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