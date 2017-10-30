İstanbul’da Monaco’yu Yenersek Bu İş Biter

Galibiyeti sonuna kadar hak ettiklerini kaydeden deneyimli teknik adam İstanbul’da oynayacakları Monaco karşılaşmasını kazanmaları halinde gruptan çıkmayı garantileyeceklerini söyledi.

Maç içinde baştan sona akıllı bir oyunla halk ettikleri galibiyeti aldıklarını vurgulayan Şenol Güneş “Oyundan bir saniye bile kopmadık. Geriden gelip maçı kazanmamız bunun en açık kanıtı. Oyuncularım kendilerinden beklenen şekilde saha içinde görevlerini yerine getirdiler” dedi.

Maçta şans faktörünün önemli olduğunu ve çok çalışan bir ekip olarak şansın da yanlarında olduğunu söyleyen Beşiktaş teknik direktörü “Gruptan çıkmak adına 3 maçta topladığımız 9 puan bizim için çok değerli. Hala her takımın gruptan çıkma şansı sürüyor. Monaco bize karşı maçı kaybetse de çok kaliteli ve saygı duyulması gereken bir kulüp. En önemlisi de örnek alınması bir yapı oluşturmaları. Bu sezon transferden 370 milyon avroyu kasalarına koydular. Bundan ders çıkarmamız lazım” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi dördüncü hafta mücadelesinde Vodafone Park Stadı’nda Monaco ile oynayacakları maçı kazandıkları takdirde gruptan çıkma hedeflerine ulaşacaklarını belirten Şenol Güneş “Geride kalan 3 maçı kazanmak bizim adımıza oldukça önemliydi” dedi.

Maç içinde taktik disipline 90 dakika boyunca sadık kaldıklarını ve 1-0 geriye düştükleri zaman bile maç konsantrasyonlarını kaybetmediklerini belirten Beşiktaş teknik direktörü “Gruptan çıkmak adına şu anda en avantajlı takım biziz. Fakat her takımın iddiası devam ediyor. Monaco bile kalan 3 maçından 9 puan alsa bir üst tura çıkma şansı var” yorumunda bulundu.

Maçta 2 gol kaydederek galibiyetin mimarlarından olan Cenk Tosun için “Gerek saha içinde gerekse antrenmanlarda çalışmasının karşılığını alıyor. Şayet futbolda kazandıklarınızı yeterli görürseniz her zaman kaybedebilirsiniz. Umarım ilerleyen zamanda performansını arttırarak devam eder” yorumunda bulundu.