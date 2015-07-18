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İstanbul Boğaz Turları

Şehir yaşantısının tüm stresini, gürültüsünü ve karmaşasını geride bırakarak hayattan bir gün çalmaya ne dersiniz?

İstanbul Boğaz Turları

Şehir yaşantısının tüm stresini, gürültüsünü ve karmaşasını geride bırakarak hayattan bir gün çalmaya ne dersiniz?

18 Temmuz 2015 Cumartesi 15:14
667 Okunma
İstanbul Boğaz Turları
Unutamayacağınız Deneyimler İçin

Şehir yaşantısının tüm stresini, gürültüsünü ve karmaşasını geride bırakarak hayattan bir gün çalmaya ne dersiniz? Denizin insanın ruhunu dinlendiren, huzur veren muhteşem havasında kendinizi yenilemek oldukça kolay. Hafta içi ya da hafta sonu ailenizle ya da arkadaşlarınızla beraber tamamen size özel tekne ya da yat kiralama hizmetimiz ile Poyrazköy veya Adalar koylarında güneşin tadını çıkarabilir dilerseniz de Pazar günleri münferit olarak yüzme turlarımıza katılarak yepyeni deneyimler kazanabilirsiniz.

Muhteşem Aşçılar İle Gününüze Lezzet Katın

Arkadaşlarınız ya da aileleriniz ile çılgınlar gibi eğlenmenin ve tabi ki deniz havasının katkısı ile sizler yavaş yavaş acıkmaya başladığınızda alanında uzman aşçılarımız sizlere saat 14.00 itibari ile muhteşem mangal kokusu eşliğinde unutamayacağınız lezzetleri sunmak adına büyük bir özen ile hizmet edeceklerdir. Şaheser güzelliğindeki koyları izleyerek keyfinize keyif katabileceğiniz tekne turlarımız sizlere yalnızca bir telefon kadar yakın.

Yemekli Tekne Turlarımız ile

Buram buram tarih kokan İstanbul’da sevdikleriniz ile unutulmaz anlar geçirmek istiyorsanız mutlaka yemekli boğaz turlarını inceleyin. Birbirinden farklı paketler ile sizlere sunmuş olduğumuz hizmetimiz hemen her bütçeye uygundur.

Ailenizle, sevdiklerinizle ya da iş arkadaşlarınıza çıkacağınız yemekli tekne turlarımızdan damaklarınızda muhteşem lezzetler ve unutamayacağınız görsel güzellikler ile ayrılırsınız.

Şehrin tüm kalabalığını ve yoğunluğunu geride bırakarak deniz kokan rüzgârın rahatlatıcı etkisinde ve dalgaların rakipsiz melodileri arasında iş yemeği organizasyonlarınızı düzenleyerek çalışanlarınızın çalışma şevklerini arttırırken aynı zamanda motivasyonlarını da sağlayabilirsiniz. Kaliteli hizmetimiz ve alanımızdaki tecrübelerimiz ile hem çalışanlarınızın hem de sizin etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız organizasyonlarımız ile hayatlarınıza bambaşka bakış açıları getiriyoruz.

Etkin bir performans dinamik personeller ile mümkündür. Sizlerde personellerinizin dinamizmini arttırmak ve onları olumlu enerji ile doldurmak için en doğru yollardan biri İstanbul yat kiralama ayrıcalığı ile düzenlediğimiz gezilerimizdir. İşlerinize ait sunumlarınız da kolaylıkla yapabilmeniz adına gerekli tüm donanıma sahip firmamız ile oldukça verimli saatler geçirebilir ve personellerinize kendilerini değerli hissettirerek motivasyonlarını sağlayabilirsiniz.

Boğazda iş yemeği için hizmetimizden faydalanmak istediğinizde özen ile seçilen menülerimizden kusursuz sunumlarımız ile yararlanabilirsiniz. Alanında tamamen uzman ekibimiz balık, tavuk ve et ürünlerinde tüm maharetlerini ortaya koyarken bir taraftan da yaşayan şehir İstanbul’un ve incisi boğazların güzelliğinin keyfini çıkararak muazzam anlar yaşayabilirsiniz.

İş yemeklerinizde ve motivasyon gecelerinizde fiyatlarımız katılacak kişi sayısı ve seçilen menülere göre farklılıklar göstermektedir. Sizlerin istekleri doğrultusunda istediğiniz her an seçkin ve kaliteli hizmetin en doğru adresi olan firmamızdan yararlanabilirsiniz. Aklınıza gelebilecek tüm organizasyonlarınız için kolaylıkla tercih edebileceğiniz tekne turu ve kiralık yat gezilerimiz ile ilgili bilgi almak için www.bogazdatekne.com sitesinden irtibata geçebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 18.07.2015 13:18
Anahtar Kelimeler:
Yat KiralamaTekne Turu
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