İstanbul, 14 milyon civarında bulunan nüfusu ile Avrupa'nın en büyük şehri konumundadır. Büyük nüfusun beraberinde getirdiği bazı durumlar vardır. Bunların ilki, şehirde çok fazla yiyecek içecek tüketilmesi ve bunların da doğal olarak atıklar bırakmasıdır. Bu atıklar ve şehirdeki çöplerin yoğunluğu, birçok haşere türü için elverişli ortam oluşturmaktadır. Ayrıca, İstanbul'un doğal yapısı da birçok böceğin şehirde görülebilir durumda olmasına neden olmaktadır. İstanbul'un deniz kıyısında bir şehir olması nedeniyle nemli bir iklimi vardır ve birçok böcek, sinek vb. canlı nemli yerleri yaşam alanı olarak tercih eder. Bu yüzden şehrin her noktasından devamlı olarak böcek şikâyeti gelmektedir.

Küçük çaplı böcek sorunları, evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemler ile çözülebilecek olsa da, büyük istilalar için profesyonel destek almanız gerekmektedir. Çünkü böceklerin ortak özelliği, çok yüksek üreme hızlarına sahip olmalarıdır. Eğer yaşadığınız alana yumurta bıraktılarsa, böceği ortadan kaldırmanız işe yaramayacak, bir süre sonra yeni böcekler ortaya çıkacaktır. Bunu engellemek için, mutlaka profesyonel haşere kontrol firmalarından destek almalısınız.

Şehrin Her Bölgesine Hizmet

İstanbul’un her bölgesi, daha önce de söylediğimiz gibi böcek istilalarına uygundur ve iki yakanın bütün ilçelerinden zaman zaman böcek şikâyeti gelmektedir. Bu böcek şikâyetlerinin hepsine kısa süre içinde müdahale edilebilmektedir. 7/24 süren hizmet sayesinde, her an her saniye İstanbul Böcek İlaçlama firmasına ulaşım son derece kolaydır. Tek yapmanız gereken şey, böcek sorunuyla karşılaştığınız ilk anda ve telefon aracılığı ile firmayla iletişime geçmenizdir. Ekipler kısa süre içinde adresinize ulaşacak ve konutunuzun ya da iş yerinizin karşılaştığı böcek sorunu detaylarıyla tespit edildikten sonra, kısa süre içinde müdahale başlayacaktır.

Müdahalenin türü; mücadele edilen haşerelerin yoğunluğu ve türü, mücadele edilen alanın dış mekân mı iç mekân mı olması gibi durumlara göre değişiklik göstermektedir. Fakat müdahale yöntemlerinin ortak özelliği, hepsinin haşere sorununu kesin olarak çözüyor olmasıdır. Tamamen profesyonel bir şekilde yapılan ilaçlama işlemi sonunda, evinizin ya da iş yerinizin böceklerden kurtulması garanti edilmektedir. Bu hizmet karşılığında talep edilen ücretlerse, sorunun devam etmesi halinde karşılaşabileceğiniz sağlık harcamaları ve diğer harcamalarla kıyaslandığında çok düşük olduğu görülebilen ücretlerdir.

Şehrin her bölgesine uygun şartlarda sunulan böcek ilaçlama hizmetleri, hakkında bilgi alınamayan şirketler tarafından verilen böcek ilaçlama hizmetinden biraz daha pahalı olabilir. Söz konusu olan ücret farkı, kaliteli ilaçlar ve ekipman kullanmaktan kaynaklanan yani sorunun çözümünü garantileyen faktörler nedeniyle ortaya çıkan ücret farkıdır. Üstelik söz konusu olan fark, 100 m2 büyüklüğündeki bir alan söz konusu olduğunda sadece bir ya da birkaç paket sigara fiyatına karşılık gelen bir ücret farkıdır. Böcek ilaçlama hizmetinde bu kadar düşük miktarda bir kazanç sağlamak uğruna sorunun çözümü riske atmak mantıklı bir davranış şekli olmayacaktır.

İnsan Sağlığına Dikkat Edilmeli!

İlaçlama işlemi yapılırken en çok dikkat edilmesi gereken nokta, böceklerden kurtulmaya çalışırken, insan sağlığına zarar vermemektir. Bunun en garanti yolu, kullanılan ürünlerin Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı şartlarına uygun olmasıdır. İstanbul’da uygun olmayan biçimde ve gerekli belgelere sahip olmadan hizmet veren firmalar tarafından yapılan ilaçlama işlemlerinde kullanılan ilaçların birçoğunun ne olduğu tam olarak bilinmemektedir. Bu ilaçlar insan sağlığına ciddi şekilde zarar verebilirler. İlaçlama masrafını biraz kısabilmek için bu tür firmalara ilaçlama yaptırıp sağlığınızı riske atmayın. Güvenilir olan firmaları tercih etmeye dikkat edin. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış biyosidal ilaçları kullanan firmalar tarafından yapılan ilaçlama işlemlerinde insan sağlığı hiçbir şekilde zarar görmemekte, böcek sorunu da çok kolay şekilde ortadan kaldırılmaktadır.