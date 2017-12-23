İsmail Dikmen, İlk Albümünü Çıkarttı - Haber

Desolate Nights adlı yeni albümüyle müzik kariyerine başlayan dj. sevenleriyle ilk albümünü itunes, spotify, shazam gibi bir çok dijital platform'da paylaşan ve bu platformlarda en popüler listelere giren genç dj ismail dikmen ise bu yoğun ilgiden baya memnun. Albümün bu kadar beğenilmesinden sonra yaptığı yorumu da paylaşayım:

"Açıkcası bu kadar beğenileceğini hiç tahmin etmemiştim. Sonuçta bu benim ilk albümüm ve bir takım eksiklikler var, ama kısa sürede hepsini gidereceğim. Dj’lik kariyerimin ilk albümü, çok mutluyum çalışmalarıma devam ederek yeni bir albüm daha çıkarmayı planlıyorum. Bana yürüdüğüm bu yolda destek veren, takipçilerime çok teşekkür ederim."

İsmail Dikmen kimdir?

İsmail Dikmen 04-04-1993 tarihinde Çankırı Şehrinde doğdu. 2014 yılında Sakarya Şehrine taşınan Dikmen'in ilk albümü 'Desolate Nights' 12 Ekim 2017'de piyasaya sürüldü. iTunes, Spotify, Deezer, Amazon ve diğer sayısal platformlar. Daha önce kariyerinde Spotify, iTunes, Shazam, Youtube başarılarını yakaladı ve özel bir kitle topladı. Dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı ve en popüler listelerine girdi. Kendimi tanımlamak zorundaysam, ben bir müzik yapımcısı, Sakarya'da yaşıyorum. Her türlü müziği yapmaktan hoşlanan yapımcı.

iTunes: https://apple.co/2z26GUy

Spotify: https://spoti.fi/2zin0Vl