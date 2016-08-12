İş Sağlığı ve Güvenliği Ölçümlerinde Profesyonel Çözümler

İş güvenliği ortam ölçümlerinin amacı; İş yeri ortamının tüm çalışanlar için güven teşkil etmesini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda hareket eden firma, çalışanların kendini güvende hissedebilmesi adına gerekli olan tüm uygulamaları büyük bir titizlikle yürütmektedir. Uygulamalar, içerisinde bulunulan duruma ve karşı karşıya kalınılan mağduriyete göre çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitler arasında en çok dikkat çekenler; ortam ölçümleri, gürültü ölçümü, aydınlatma ölçümleri ve topraklama ölçümleridir. İş yerlerinin sağlıklı bir ortam olmasını isteyen iş yeri sahipleri, iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri konusunda büyük bir hassasiyet göstermektedir.



İş Yerinizdeki Güvenlik Kalitesi İçin Prosafety!



İş güvenliği alanındaki yaratıcı çözümleriyle dikkat çeken firmanın verdiği hizmetler arasında; iş sağlığı ve güvenliği ölçümleri, kimyasal gaz ölçümleri, periyodik kontroller, enerji verimliliği, aydınlatma ölçümleri, kişisel toz ve ortam toz konsantrasyonu, ortam gürültü ve kişisel gürültü mazuriyeti, termal konfor ölçümü, topraklama ölçümü, iş sağlığı güvenliği eğitimleri, iş yeri ortam ölçümleri, risk analizi ve değerlendirmesi bulunuyor. İş güvenliği ortam ölçümleri, iş ortamının risk bulundurmaması ve güven teşkil etmesi açısından oldukça önemlidir. Çalışılan ortamın insan sağlığı üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri, Prosafety firmasının çalışma alanını oluşturuyor. Bu doğrultuda kaliteli hizmet anlayışından ödün vermeden tüm uygulamalarını yürüten firma, alanında uzman ekibiyle birlikte hareket ederek müşterilerine daha sağlıklı bir iş ortamı yaratabilmek adına büyük bir titizlikle çalışmalarını sürdürmektedir.



Çalışma Alanlarındaki Güvenliğin Adresi!



Gününüzün büyük bir çoğunluğunu geçirdiğiniz çalışma alanınızın sağlığınız üzerindeki etkisini merak ediyorsanız veya büyük fabrikalardaki gürültülerin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkilerini öğrenmek istiyorsanız yani iş güvenliği ortam ölçümleri sayesinde bu ve benzeri durumların insan sağlığına ne oranda etki ettiği konusunda kapsamlı bir şekilde bilgi sahibi olmak istiyorsanız mutlaka Prosafety firmasının hizmetlerinden faydalanmalısınız. Farkında olmadan sağlığınızı doğrudan veya dolaylı olarak tehdit eden risklerden korunmak için Prosafety tarafından yapılan çeşitli test, ölçüm ve raporlamalar sayesinde iş yeri ortamlarındaki sağlığınızı tehdit eden unsurlardan korunabilirsiniz.