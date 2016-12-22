IPL Lazer hangi alanlarda kullanılır?
IPL lazer, sadece tüylenmeye karşı çözüm üretmemektedir. Bunun yanında cildin gençleştirilmesi, sedef hastalığının giderilmesi, cilt çatlakları, varis problemleri, dövmelerin silinmesi, akne tedavileri gibi sorunlara da çözüm üretmektedir.
IPL kimlere uygulanmaz?
Kanser hastaları (cilt kanseri), hormonal bozukluğu olan kişilerde, sara hastalığı, hamilelik riski olan kişilerde ve hamilelerde, uygulama yapılacak bölgede uçuk olan kişilerde uygulanmaz.
IPL Lazer epilasyonun tüylenme tedavisinde uygulaması nasıl olur?
IPL lazer epilasyon, kıl köküne etki eden lazer ışının ısıya dönüşmesi sonrasında kıl kökleri zarar görerek dökülme eğilimi gösterir ve sonrasında dökülür. Ancak yavaş işleyen bir süreçtir. Kılların yaklaşık %25-30’u dökülür. Bu yüzden tedavi uzun süreli olmaktadır.
IPL lazer epilasyonun yan etkileri var mıdır?
IPL lazer epilasyonda da diğer lazer epilasyon sistemlerinde olduğu gibi uygulama yapılan bölgede kızarıklık görülebilir. Ancak çok kısa sürede kendiliğinden yok olur. Bazı durumlarda kabarcıklar oluşacaktır ki bunların geçme süreleri de birkaç gün sürebilir.
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IPL lazer epilasyonun sonuçları kalıcılık sağlar mı?
İlk seans başladığında %25-30 civarlarında dökülme sağlanırken, tedavi süresi tamamlandığı zaman %80-90 tüylerden kalıcı şekilde dökülme sağlanır. Çok nadir durumlarda seyrek şekilde tüy çıkabilir bunlar da ek bir iki seans içinde tamamen yok edilir.
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