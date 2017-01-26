İpek Eşarp

En son trendler göz önüne alınarak sürekli yenilenen modeller sizlerin beğenisine sunulmakta. Tesettürlü bayanların en önemli aksesuarı olan eşarplar, kıyafetlerin tamamlayıcısı ve kişiliğinizin bütünleyicisi olarak dikkatleri çekmekte.

Eşarp çeşitleri arasında ipek eşarp modellerini iş yerinizde, özel davetlerde ve günlük yaşantınız da sürekli rahatlık ile kullanabilirsiniz. İster düz renkte bir model ile ağırlığınızı ortaya koyar ya da cıvıl cıvıl göz kamaştıran desenler ile neşenizi yansıtabilirsiniz.