Hemen hemen pek çok alanda ip kamera ürünleri kullanılır hale gelmiştir. İp kameraların çalışma sistemi çok basittir. Temel anlamda yakaladığı görüntüyü entegre edilen kullanıcısı için anlık olarak aktarmasıdır. Çalışma sistemi olarak kameranın içinde bulunan lens ve sensörlerin yakaladığı görüntüler elektrik sinyaline çevirmesidir. Elektrik sinyaline çevrilen görüntüler kamera içinde bulunan ve dahili özelliği olan işlemciye aktarılmaktadır. Analog olarak gelen bu sinyal işlemci sayesinde dijital bir veriye dönüştürülmektedir. Dönüştürülen bu dijital sinyal kayıt edilebilmekte ve aynı zamanda sisteme entegre edilen internet veya network kullanıcılarına anlık olarak aktarılabilmektedir.
Görüntüyü işleme biçimi analog kameralar
ı göre çok daha farklıdır. Çok daha hızlı veri akışı mümkündür. Görüntü kalitesi çok nettir ve hiçbir veri kaybı yaşanmaz. Bu anlamda ip kamera ürünleri kullanım alanı açısından çok zengindir. Bu ürünlerin bakım maliyetleri oldukça düşüktür. Basit bir arayüze sahiptir ve bu özelliği ile ön plandadır. Her türlü programlama yapılabilmektedir. Farklı sistemlerle entegre edilebilmesi çok önemli özellikleri arasında yer almaktadır. Herhangi bir kayıt cihazına ihtiyaç duymaması sistemin kullanım kolaylığını arttırmaktadır. Özellikle kurumsal alanlarda, konutlarda, sitelerde ve buna benzer güvenlik denetimi yapılması gereken pek çok alanda kullanılmaktadır. Diğer sistemlere göre kurulum ve bakım maliyeti çok daha düşük seviyedir.
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