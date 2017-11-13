Günümüzde artık her alanda internetin kullanılması ile birlikte IP kamera modelleri de popüler olmaya başlamıştır. Bu kapsamda internet üzerinden erişimin sağlanabildiği bu kameralar her nerede olursanız olsun sizlere anlık görüntü gönderebilmektedir. Böylelikle gözünüz arkada kalmamış olurken güvenliğiniz de üst düzey bir şekilde sağlanmaktadır.

Kamera Sayısı

IP kameraların kayıt cihazlarına göre dilediğiniz kadar kamera bağlayabilmeniz mümkün olmaktadır. Eğer kayıt cihazının hafızası yüksek olursa bu durumda daha uzun süre kayıtları hafızada tutabilmesi de mümkün olmaktadır.

Yüksek Görüntü Kalitesi

Anlık olarak görüntü veren IP kamera modellerinin görüntü kaliteleri de hayli yüksektir. Bu sayede olası bir olumsuz durumda kişi ve araçların tespiti hayli kolay olmaktadır.

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