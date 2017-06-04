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Interrailin Kitabını Yazdılar

2009 yılında iki kafadar ve yakın arkadaşın gerçekleştirdiği, Avrupa kıtası içinde sınırsız bir tren bileti uygulaması olan interrail seyahati, o dönem ve sonrasında uzun yıllar ev arkadaşı olan ikilinin gezi tutkusunu zirveye çıkardı.

Interrailin Kitabını Yazdılar

2009 yılında iki kafadar ve yakın arkadaşın gerçekleştirdiği, Avrupa kıtası içinde sınırsız bir tren bileti uygulaması olan interrail seyahati, o dönem ve sonrasında uzun yıllar ev arkadaşı olan ikilinin gezi tutkusunu zirveye çıkardı.

04 Haziran 2017 Pazar 23:44
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Interrailin Kitabını Yazdılar

Okul hayatlarının sonrasında iş hayatlarında da fırsat buldukça sürekli yurt dışı ve yurt içi gezilere çıkan ikili, bu seyahatlerden oluşan anı ve bilgilerini, 2013 yılının Ekim ayı sonlarında; http://www.kesfetsene.com adresinde yayın yapan Keşfetsene blogunda yayına geçirdi.

Çok farklı kıtalarda, yurt dışında 40’dan fazla ülkede ve Türkiye’de birçok yerle ilgili, onlarca şehir ve destinasyondaki deneyimlerini rehberler şeklinde yazan Keşfetsene’nin en önemli ve ilgi çekici kaynaklarından biri de interrail rehberi.

Interrail kültürünü açıklamakla ve kendilerine göre yorumlamakla başlayan Keşfetsene’nin interrail rehberi aynı zamanda onlarca detay ile, interrail hakkında bilgi paylaşımı da yapıyor. Bu rehberin cevap verdiği başlıca soruların içinde;

  • Interrail nedir ve ne değildir?
  • interrail bilet türleri,
  • interrail bilet ücretleri,
  • interrail kaça mâl olur, interrail maliyetleri,
  • interrailde güvenlik önlemleri,
  • interrail sırasında yeme içme,
  • interrailde konaklama, hostel, camping,
  • Kamp, hostel, otel, ücretsiz konaklama, coachsurfing, sahiller gibi barınma yöntemleri,
  • Sevgiliyle interrail yapmak,
  • Tek başına interrail’a gitme,
  • interrail biletinin geçerli olduğu yerler,
  • interrailde başa gelen anılar, interrail hatıraları,
  • Her bütçeye göre interrail,
  • Interrail için uçak bileti veya alternatif başlangıçlar
  • Interrail sırasında Avrupa’da Türk Vatandaşı olmak,
  • Avrupa’da gezilecek şehirler,
  • Avrupa’da görülecek tarihi yerler….

başta olmak üzere onlarca yanıt aranıyor. %100 özgün içerikle ikilinin anılarına göre, Taflan Kandemir’in kaleminden çıkan ve Barış Evrüke’nin de editlediği rehber; kitap halinde yazılsa 300 sayfalık bir eseri oluşturuyor ve tamamıyla ücretsiz olarak kesfetsene.com üzerinde yayınlanıyor. Sizler de Avrupa’yı en ucuz yolla gezmek istiyor, “bu sene kesin yapıyoruz” diyorsanız, ya da her detayını merak ediyorsanız siteyi tıklayın ve bu büyük deneyim için kendinize hemen fırsat yaratmaya bakın. Avrupa kıtasının tümü ve Kuzey Afrika’daki birkaç nokta interrail ile keşfedilmeyi bekliyor. Keşfetsene’nin sloganıyla tamamlayalım. Dünya senin hadi keşfetsene!

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
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