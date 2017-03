İnternet Bankacılığı Nedir?

Bankacılık sektörü, gün geçtikçe hem ürün yelpazesiyle hem de ürün kalitesiyle kendisini geliştirmekteyken aynı zamanda bankacılık sistemleri de gelişimini sürdürmeye tüm hızıyla devam ediyor. Son yıllarda, şubesiz bankacılık mottosuyla pek çok çalışmaya imza atan, pek çok banka; şubesiz bankacılık işlemlerinde herhangi bir masraf almamasıyla aynı zamanda “masrafsız bankacılık” akımını da ortaya çıkarmıştı. Bununla birlikte, insanlar da şubesiz bankacılık projelerine hesap açmaya, yatırımlarını yine bu bankacılık hizmetlerine kaydırmaya başladı. Ancak, günümüzde internetin de gelişimiyle, internet bankacılığı da hayli yaygın bir biçimde kullanılabiliyor ve internetten yapılan her işlemde de tarafınızdan herhangi bir masraf yahut komisyon, genellikle alınmıyor.

Elbette, bu durum her banka tarafından değişik prensiplerle uygulanabiliyor. Kimi, aynı gün bankacılık işlemlerine belli bir limit koyup; bu limitten sonrasını fiyatlandırırken, kimisi internet bankacılığı kullanan herhangi bir banka kullanıcısından asla masraf almayabiliyor. Örneğin bir banka, “ben müşterime 10 EFT’den sonrasını fiyatlandıracağım, günlük 10 EFT’ye kadar işlemlerini internet bankacılığı üzerinden ücretsiz yapabilsin” diyebilirken, bir diğeri internet bankacılığı ile işlemleri tamamıyla ücretsiz kılabiliyor. Haliyle, günümüzde internet bankacılığı denen sistem de bu sebepten bi’ hayli popüler; zira, rakip bankalar birbirleri ile olan mücadelesinde sürekli farklı kampanyalar ve fırsatlar düzenleyebiliyorlar. Bu düzenlenen kampanya ve fırsatlarsa, hiç şüphesiz en çok bankaların müşterilerine yarıyor.

Bankada yapabileceğiniz tüm işlemleri, tek tıkla, internet üzerinden yapabildiğiniz sisteme, tanımlamamız gerekirse internet bankacılığı adını veriyoruz. Hemen herkes, günümüzde internet bankacılığını aktif bir biçimde kullanırken aynı zamanda mobil bankacılık da bu kollardan birini oluşturuyor. İnternet bankacılığı ve mobil bankacılık sistemleri; günümüzde şubeye gerek kalmaksızın, hatta ATM’ye dahi gerek kalmaksızın bütün işlemlerinizi “online” halledebileceğiniz mecralar.

İnternet Bankacılığı sistemlerini kimler mi kullanıyor? Günümüzde hemen herkes, internet bankacılığını oldukça kolay biçimde kullanabiliyor. İşletme yahut birey, fark etmeksizin sadece bir internet bankacılığı şifresiyle, her birey rahatlıkla hesabına erişebiliyor, havale, eft işlemlerini gerçekleştiriyor, başvurularını yapıyor. Hem masrafsız hem de şubeye gitmeksizin herkesin işlerini halledebileceği bir sistem olarak bilinen internet bankacılığı, her yaştan insanın kullanması için, her banka tarafından tahsis edilen sistemler “kolay” kılınmaya gayret ediliyor. Bu sayede, 7’den 70’e herkes, kendi işlerini “online bankacılık” yoluyla halledebiliyorlar.

İnternet bankacılığı nasıl kullanılıyor?

İnternet Bankacılığı Nasıl Kullanılır?

İnternet bankacılığı, her banka tarafından ayrı olarak tahsis edilen ve hemen her banka tarafından aynı zamanda değişiklik gösteren bir sistem. Bütün bankaların, internet bankacılığı sayfaları ayrıksıdır ve kendi prensiplerine göre işler; ancak, ortak noktalar yoktur diyemeyiz elbette. Her bankanın farklı prensipleri bulunsa da, temelde kullandıkları sistem hemen hemen aynıdır. Öncelikle, internet bankacılığını kullanmanız için; kartınızın internet bankacılığı sistemine izin vermesi ve bankanızın bir sayfasının bulunması gerekiyor.

Eğer bankanız, resmi bir web sitesine sahipse; muhtemelen web sitesi içerisinde “kurumsal / bireysel” olarak ayrılan, sağ üst köşede butonlar görülebilir. Buradaki butonlar, sizi internet bankacılığına götürecek yoldur. Örnek vermek gerekirse, Türkiye İş Bankası’nın resmi web sitesi isbank.com.tr içerisinde sağ üst köşede “internet şubesi” bulunmaktadır. Bunun gibi bir görüntü, yine diğer bankaların, muhtemelen çalıştığınız bankanın da web adresinde görüntülenebilir.

2. Adım olarak, burada bireysel bir hesap kullanıyorsanız “bireysel” seçeneğini; kurumsal bir hesap kullanıyorsanız “kurumsal” yahut “ticari” seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Karşınızda muhtemelen yeni bir pencerede, yepyeni bir sayfa açılacaktır. Bu sayfa, sizin internet bankacılığı sistemine giriş sayfanızdır. Kullanımı oldukça kolaydır ve herhangi bir deneyim gerektirmez. Üç seçenekli bir form doldurma seçeneğiniz bulunur.

Giriş aşamanızı dilerseniz T.C. Kimlik numaranızla, dilerseniz müşteri numaranızla yahut eğer varsa yabancı kimlik numaranızla yapabilirsiniz. Bir diğer boşluk ise sizden, internet bankacılığı şifrenizi talep etmektedir. İnternet bankacılı şifresi nasıl alınır? Sorusunu aşağıdaki başlıkta, irdelemeye gayret ettik. Orayı detaylı bir biçimde inceleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.

İnternet bankacılığı sistemine bu bilgilerinizi girerek, giriş yaptıktan hemen sonra; bu sistemi kullanmaya ve öğrenmeye başlayabilirsiniz. Karşınızda, kocaman bir panel ve sistem bulunmaktadır. Burada, pek çok işlemi yapabilirsiniz ancak biz sizin için birkaçını açıklayalım.

Kredi Kartı / Kredi Başvurusu

Fatura Ödemeleri

Şans Oyunları Yatırımları

Havale / EFT İşlemleri

Kredi Kartı Taksitlendirme (Bankanıza bağlı)

Kredi Kartı Ödemesi Öteleme (Bankanıza Bağlı)

Hesap Yönetimi

Döviz Alış ve Satışı

Borsa Fon Alış ve Satışı

Yukarıdaki pek çok işlem, internet bankacılığı üzerinden yapılabilirken aynı zamanda, sistem üzerinde kampanyalardan da faydalanabilmeniz yine mümkün. Pek çok banka, kişiye özel tekliflerini hemen her ay güncelliyor ve siz de buradaki kampanyaları, fırsatları dilediğiniz gibi bankanızın izin verdiği bağlamda değerlendirebiliyorsunuz.

İnternet bankacılığı üzerinde, kategoriler ve menüler aracılığıyla yapabileceğiniz bu işlemlerin genelinden herhangi bir komisyon alınmazken, bunun bankadan bankaya da değişiklik gösterdiğini belirtmemiz gerekiyor. Yukarıda da söylediğimiz gibi, bazı bankalar bunlara limitler koyarken, bazıları sürekli ücretsiz kılabiliyorlar. Siz de, komisyonsuz bankalardan hesap açmaya yahut kredi kartı ürünü almaya gayret ederek; masrafsız internet bankacılığı kullanımı gerçekleştirebilirsiniz. Enpara, Garanti One gibi hizmetler örneğin, masrafsız bankacılık sistemlerinde, günümüzde öne çıkan markalardan.

İnternet Bankacılığı Şifresi Nasıl Alınır?

İnternet Bankacılığı deneyimini ilk kez yaşayacaksanız, muhtemelen “Şifre” bölümünde aksaklık yaşayabilirsiniz zira bu ne mobil uygulamayı kullanırken girdiğiniz şifredir ne de ATM üzerindeki şifrenizdir… İnternet bankacılığı şifresi, kişiye özeldir ve ilk kez alımlarda bankadan bankaya değişiklik gösterebilir. Aşağıda size bunun çözümü için iki yol sunacağız.

Bu iki yolu denemeden önce, bankanızın internet bankacılığı sayfasına girerek; internet bankacılığı şifrenizi nasıl alabileceğinize dair yönergeler aramanızı öneriyoruz. Eğer herhangi bir yönerge, rehber yoksa; aşağıdaki yollardan muhtemel çözümlere ve internet bankacılığı şifrenize erişebilirsiniz.

Canlı Yardım: Pek çok bankanın internet sayfası artık “chat” yoluyla canlı yardım verebiliyorlar. Hemen, bankanızın resmi web sitesinde canlı yardım sayfasını bularak yardım talep edebilirsiniz.

Pek çok bankanın internet sayfası artık “chat” yoluyla canlı yardım verebiliyorlar. Hemen, bankanızın resmi web sitesinde canlı yardım sayfasını bularak yardım talep edebilirsiniz. Çağrı Merkezi: Yine, tıpkı canlı yardım gibi bankanızın çağrı merkezinden de internet bankacılığı şifresi öğrenme adımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken tek şey, müşteri hizmetlerinin yönergelerine uyarak hareket etmek ve nihayetinde şifrenizi almak. Eğer, internet bankacılığı şifresine dair bir menü yoksa, tavsiyemiz müşteri hizmetleri operatörüne direkt ulaşmanız yönündedir.