Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 26°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
106711
ALTIN
143.554
DOLAR
3.5567
STERLİN
4.6386
EURO
4.1387
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
'Sosyal medyada fazla yer almak çocukları olumsuz etkiliyor'
'Sosyal medyada fazla yer almak...
Beşiktaş kafilesi İspanya'da
Beşiktaş kafilesi İspanya'da

İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor

Online alışverişlerde Paykasa ön ödemeli kart sistemi kullanılması ile oldukça güvenli, sorunsuz ve kısa sürede alışverişler yapılabilmektedir.

İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor

Online alışverişlerde Paykasa ön ödemeli kart sistemi kullanılması ile oldukça güvenli, sorunsuz ve kısa sürede alışverişler yapılabilmektedir.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 22:28
0 Okunma
İnternet Alışverişlerinde En Güvenli Ödeme Dönemi Başlıyor

Günümüzde oldukça dikkat edilen ve bazı durumlarda şikayet edilen konu internet üzerinden yapılan ödemelerdir. Online alışverişlerde oldukça güven sarsıcı durumların yaşanması ile online alışverişler sorunlu olarak görülmektedir. Ancak gelişen teknoloji ile bu durumda aşılmaktadır. Online alışverişlerde Paykasa ön ödemeli kart sistemi kullanılması ile oldukça güvenli, sorunsuz ve kısa sürede alışverişler yapılabilmektedir. Bu durumda kullanıcıların oldukça cazip olan online alışveriş fırsatlarını değerlendirmesini sağlamaktadır.

Paykasa Kart ve Sistemin Özellikleri

Bir online ödeme sistemi olan Paykasa kart ülkemizde oldukça hızlı bir şekilde yayılmakta ve kullanıcılar tarafından oldukça olumlu tepkiler almaktadır. Paykasa ön ödemeli kart sistemi ile alışverişlerde tek kullanım için belirlenen 16 haneli PIN kodu ile güvenli bir alışveriş yapılabilmektedir. Yapılacak alışveriş ve ödeme için kullanılacak olan bu kod benzersiz olmakta ve tek kullanım için geçerli olmaktadır. Yapılacak ödemelerde bu kod dışında hiçbir kişisel bilginin gerekli olmaması ayrıca güvenlik konusunda bir avantaj sağlamaktadır. Kolay bir şekilde Paykasa kart alınabilmesi ve bunun kolay bir şekilde alışverişte kullanılabilmesi önemli bir özellik ve avantaj olmaktadır.

Bu ödeme yöntemi hakkında daha detaylı bilgi için “ Paykasa Nedir ? “ yazımızı okuyabilirsiniz.

Paykasa Kart Kullanmanın Gerekliliği ve Nedenleri

Özellikle online alışverişlerde kişisel bilgiler ve kredi kartı bilgilerinin girilmesi birçok açıdan güvenlik zafiyeti yaratmaktadır. Ayrıca kredi kartı olmayan kişiler için bu alışverişler sorun olabilmektedir. Bu durumlarda Paykasa ön ödemeli kart sistemi kullanılarak online alışverişler sorunsuz yapılabilmektedir. Hiçbir kişisel bilgi gerekmeden sadece alınan Paykasa kart ve PIN kodu ile oldukça kolay bir şekilde kısa sürede online alışveriş yapılabilmekte ve ödeme gerçekleştirilmektedir. Bu şekilde bankaların uyguladığı birçok güvenlik işlemi yapılmasına gerek kalmadan kolay bir şekilde online ödemeler yapılabilmekte ve avantaj sağlanabilmektedir.

Paykasa kart satın alma ve bozdurma işlemlerinizi “ https://paykasaturkiye.org/satin-al “ sayfamızdan anında güvenli bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Paykasa ön ödemeli Kart SistemiPaykasa KartPaykasa Nedir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da
En Güzel Kız İsimleri ve Anlamları İsimportal.com'da
Tez Yazdırma ve Tez Danışmanlık Hizmeti
Tez Yazdırma ve Tez Danışmanlık Hizmeti
Slot Oyunlarında Kazandırma İhtimali Nedir?
Slot Oyunlarında Kazandırma İhtimali Nedir?
Tektaş Yüzük Çeşitleri
Tektaş Yüzük Çeşitleri
Erkek Gömlekleri
Erkek Gömlekleri
Yüzlerce Uzun Elbise
Yüzlerce Uzun Elbise
Elektrikli Kilit İle Kontrolü Sağlamak Artık Sizin Elinizde
Elektrikli Kilit İle Kontrolü Sağlamak Artık Sizin Elinizde
Konforlu Ve Emniyetli Kapama Sistemleri
Konforlu Ve Emniyetli Kapama Sistemleri
Börek Hamuru Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Börek Hamuru Hazırlarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ