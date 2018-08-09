Intermodal Taşımacılık Nedir?

Bu yöntemde taşınacak ürün iki veya daha fazla ulaşım aracı arasında aynı taşıma kasası kullanılarak yapılır. Intermodal taşımacılıkta pek çok taşıma aracı birbirine entegre olmuş biçimde yer alır.

Denizyolu, karayolu, demiryolu, havayolu gibi birbirlerinden tamamen farklı türler bir araya getirilir ve uyum içinde çalışması sağlanır. Bu noktada ise asıl amaç taşınılan üründen hız ve maliyet konusunda maksimum faydayı sağlayabilmek. Ek olarak eşyalara taşıma süreci boyunca taşınılan ürüne hiçbir şekilde el değmiyor oluşu da temizlik ve ürünün güvenliği açısından önemli bir avantaj sağlıyor.

Intermodal taşımacılık sisteminin en önemli faydalardan birisini ise ekipman serbestliği oluşturuyor. Yani bir tren denizyolu taşımacılığı ile taşınabilir ya da bir tarım aracı bir kamyonun arkasında taşınabilir. Bu konuda herhangi bir limit söz konusu değil. Bu sayede de nakliyat konusunda maksimum kâr optimizasyonu oluşur.

Intermodal taşımacılık türünün bir diğer avantajı ise birden fazla taşıma şirketi ile çalışma imkanını sunması. İlk başta birden çok şirket bir dezavantaj oluşturuyor gibi görünebilir ancak rekabet ortamı yaratmasından dolayı denetimin daha fazla olacağı gerçeği göz önüne alındığında yararları fark edilebiliyor. Herkes üzerine düşen görevi daha titiz bir şekilde yerine getireceği için ürün olabilecek en güvenli şekilde taşınmış oluyor.

Intermodal taşımacılık türünde ise genellikle denizyolu-karayolu kombinasyonu tercih ediliyor.Özellikle dünyanın endüstri alanındaki dev isimleri intermodal taşımacılık yöntemini tercih ediyor. Kıtalar arası taşımacılık yapan bu şirketler denizyolunun düşük maliyetleri ile karayolunun geniş kombinasyonlarını bir araya getirerek hızlı ve güvenli bir yol olan intermodal taşımacılığa yöneliyorlar. Taşımacılığın en pratik alternatiflerden birisi olan bu yöntem düşük maliyetli ve hızlı olmasının yanı sıra çevre dostu bir yapıya sahip olmasıyla da ön plana çıkıyor.