Instagram piyasaya çıkmış olduğu 2010 yılından bu yana en çok kullandığımız sosyal medya araçlarından biri olmayı başardı. Her gün pek çok ülkeden milyonlarca insan uygulamayı aktif bir şekilde kullanıyor ve başka insanları düzenli olarak takip ediyor. Çoğu insan için öylesine bir sosyal mecra fakat bazılarımız uygulamayı çok daha fazla önemsiyor; paylaşımlarımızın kusursuz olmasını ve daha çok beğenilmesini, daha çok kişiye ulaşmasını istiyoruz. Bu uğurda Instagram takipçi artırma
çalışmaları bile yapılmakta. Peki Instagram’da daha iyi fotoğraflar yayınlayabilmek için nelere dikkat etmek gerekir. Kısaca bunlardan bahsedelim.
Öncelikle en önemli olan faktör fotoğrafın kalitesi. Kaliteli fotoğraf denildiği zaman akıllara yalnızca kaliteli bir makineyle çekilmiş fotoğraf gelmemelidir. Profesyonel olmayan makinelerle veya cep telefonuyla çekmiş olduğunuz fotoğrafı da birçok şekilde daha kaliteli hale getirmek mümkün. Işığın doğru ayarlanması fotoğraflar için en önemli kalite unsurlarından biri. Çekeceğiniz fotoğraf doğru ışıkta her zaman daha güzel ve daha net görünecektir. Eğer ışığı yanlış yakaladığınız bir fotoğraf ile karşı karşıyaysanız ve fotoğrafınız fazla parlak veya fazla karanlık olduysa bunu düzeltebilecek pek çok fotoğraf uygulaması var! Fotoğraf uygulamalarının dışında Uygulamanın kendi ayarları sayesinde de fotoğraf üzerinde ışık ayarı yapmak mümkün.
Diğer bir önemli nokta, doğru konsept. Arka planınızın dağınıklıktan uzak, sade olması ve çekeceğiniz konsepte uygun olması fotoğrafın göze daha hoş görünmesini sağlayacaktır. Uyumsuz bir arka planın olduğu fotoğraflar gözü daha fazla yormakta ve daha az beğeni almaktadır.
Bir diğer husus, fotoğrafın açısı. Fotoğrafı doğru ışıkta ve doğru arka planla çekmek kadar, fotoğrafı çekeceğiniz açı da önemlidir. Fotoğrafınızın açısını değiştirebilen uygulamalar mevcut ve Instagram da kendi içinde size bu hizmeti sunuyor fakat henüz çekim aşamasındayken açıya dikkat ederseniz daha hoş bir kare yakalamanız mümkün olacaktır.
Instagram’da daha güzel fotoğraflar çekebilmenin birkaç basit ama etkili yolu bu şekilde. Siz de fotoğraflarınızı bu önerileri göz önünde bulundurarak çekebilir, göze daha hoş görünen kareler elde edebilirsiniz! Hatta Instagram takipçi satın al
ma yöntemiyle farklı hesapların sizi takip etmesini sağlayabilir, böylece fotoğraflarınızı daha fazla kişiye ulaştırabilirsiniz.
Önce Vatan Gazetesi
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir, teşekkür ederiz.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!