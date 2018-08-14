Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
93888
ALTIN
252.835
DOLAR
6.5717
STERLİN
8.2320
EURO
7.4976
Milyonlar izledi
Milyonlar izledi
Şifa arayanların uğrak mekanı
Şifa arayanların uğrak mekanı
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
Melis Köksal'a Bizden Tam Destek
CHP'de MYK değişti
CHP'de MYK değişti
44 yeni öte-gezegen keşfedildi
44 yeni öte-gezegen keşfedildi

İnşaatlık Kereste Tercihi İçin İpuçları

İnşaatlık kereste dayanıklı ve sağlam yapısından dolayı tercih edilir. Bu noktada bu ürünü ortaya çıkarmak için dayanıklı ağaç cinslerinin kullanılması gerekir: çam, ladin, gürgen gibi.

İnşaatlık Kereste Tercihi İçin İpuçları

İnşaatlık kereste dayanıklı ve sağlam yapısından dolayı tercih edilir. Bu noktada bu ürünü ortaya çıkarmak için dayanıklı ağaç cinslerinin kullanılması gerekir: çam, ladin, gürgen gibi.

14 Ağustos 2018 Salı 13:45
0 Okunma
İnşaatlık Kereste Tercihi İçin İpuçları

Bir yapıyı ortaya çıkaran birden fazla ürün ve malzeme vardır. Binaların temelinden çatısına kadar her aşamasında yüzlerce çeşit yapı unsuru işin içine girer. Beton, cam, demir, ahşap, PVC gibi malzemeler ilk anda akla gelenlerdir. Tüm bu malzemelerin belirli bir düzenle birleştirilmesi içinde yaşanan ortamları hazırlar. İçlerinden en önemlilerinden biri şüphesiz ki ahşap malzemelerdir. Ahşap ürünler taban ve tavan döşemelerinde, pencere doğramalarında, kapılarda, çatı yapımında kullanılır. Dolayısıyla iş ahşap kısma geldiğinde bu malzemenin pek çok çeşidi olduğunu görmekteyiz. Sadece kendini gösteren kısımlarda değil, yapının iskeletini oluşturan betonarme kalıplarda da ahşap malzeme kullanılır. Bu noktada inşaatlık kereste ön plana çıkmaktadır.

inşaatlık kereste

Zira inşaatlık kereste betonarme yapılarda kalıp çıkarmak için kullanılır. Bunun dışında çatı yapımında da kullanılması mümkündür. İnşaatlık kereste dayanıklı ve sağlam yapısından dolayı tercih edilir. Bu noktada bu ürünü ortaya çıkarmak için dayanıklı ağaç cinslerinin kullanılması gerekir: çam, ladin, gürgen gibi. İnşaatlık kereste için avantajlı noktalardan biri de tekrar tekrar kullanıma müsaade etmesidir. Bir beton kalıbı oluşturduktan sonra söküp başka bir kalıp için tekrar kullanılabilir. Ahşap sektöründe kullanımı yaygın bir diğer ürün ise silinmiş kereste olarak ifade edilir. Her türlü ölçü ve ebatta üretilen silinmiş kereste, ister boyanmış ister boyasız bir halde kullanıma hazır olarak ihtiyaç sahibine sunulmaktadır.

İlginizi çekebilir: http://www.gunsoy.com.tr/insaatlik-kereste/

silinmiş kereste

Bu noktada biz Günsoy Orman Ürünleri olarak, sektördeki 27 yıllık tecrübemizi, inşaatlık kereste, silinmiş kereste gibi temel ahşap malzemeler konusunda, hizmetinize sunmaktan mutluluk duyarız. Ahşap yaşamı bahçenizde, evinizin dekorasyonunda sizin için konfor ve eğlenceye dönüştürdüğümüz gibi, temel yapı unsuru olarak kullanımında da size en dayanıklı ürünleri sunuyoruz. Yüzlerce ürün çeşidimiz, kaliteli ve sağlam tasarımlarımız, üst seviyedeki yenilikçi anlayışımızla inşaatlık kereste ve silinmiş kereste ihtiyaçlarınızı karşılıyoruz. İnsanların evlerinde neye ihtiyacı olduğunun farkındayız. Müşteri odaklı yaklaşımımız, profesyonel üretim-montaj süreçlerimizle tüm istek ve sorunlarınıza çözüm üretiyoruz. Hem yapım sürecinde hem de sonraki süreçteki size destek olmanın vazifemiz olduğunun bilinciyle hareket ediyoruz. Ürün çeşidimizi görmek, ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için sizi www.gunsoy.com.tr adresine davet ediyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Inşaatlık KeresteSilinmiş KeresteGünsoy Orman Ürünleri
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yatak Odası Dekorasyonu Nasıl Olmalıdır
Yatak Odası Dekorasyonu Nasıl Olmalıdır
Intermodal Taşımacılık Nedir?
Intermodal Taşımacılık Nedir?
Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da
Baltık Kehribarı Diş Kolyesi ve Takı Çeşitleri Kehribar Burada’da
Evcil Hayvan Ürünleri SherlockPets’in Online Mağazasında
Evcil Hayvan Ürünleri SherlockPets’in Online Mağazasında
Dosya Dolabı İmalatı Yapan Firma
Dosya Dolabı İmalatı Yapan Firma
Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin
Tr Hurdacı İle Hurdalarınızı En İyi Şekilde Değerlendirin
Bim 3 Ağustos Aktüel Gelecek Ürünler Listesi
Bim 3 Ağustos Aktüel Gelecek Ürünler Listesi
Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?
Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?
Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!
Ünlü Gülüşlerine Zirkonyum Kaplama ile Sahip Olun!

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ