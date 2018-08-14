İnşaatlık Kereste Tercihi İçin İpuçları

Bir yapıyı ortaya çıkaran birden fazla ürün ve malzeme vardır. Binaların temelinden çatısına kadar her aşamasında yüzlerce çeşit yapı unsuru işin içine girer. Beton, cam, demir, ahşap, PVC gibi malzemeler ilk anda akla gelenlerdir. Tüm bu malzemelerin belirli bir düzenle birleştirilmesi içinde yaşanan ortamları hazırlar. İçlerinden en önemlilerinden biri şüphesiz ki ahşap malzemelerdir. Ahşap ürünler taban ve tavan döşemelerinde, pencere doğramalarında, kapılarda, çatı yapımında kullanılır. Dolayısıyla iş ahşap kısma geldiğinde bu malzemenin pek çok çeşidi olduğunu görmekteyiz. Sadece kendini gösteren kısımlarda değil, yapının iskeletini oluşturan betonarme kalıplarda da ahşap malzeme kullanılır. Bu noktada inşaatlık kereste ön plana çıkmaktadır.

Zira inşaatlık kereste betonarme yapılarda kalıp çıkarmak için kullanılır. Bunun dışında çatı yapımında da kullanılması mümkündür. İnşaatlık kereste dayanıklı ve sağlam yapısından dolayı tercih edilir. Bu noktada bu ürünü ortaya çıkarmak için dayanıklı ağaç cinslerinin kullanılması gerekir: çam, ladin, gürgen gibi. İnşaatlık kereste için avantajlı noktalardan biri de tekrar tekrar kullanıma müsaade etmesidir. Bir beton kalıbı oluşturduktan sonra söküp başka bir kalıp için tekrar kullanılabilir. Ahşap sektöründe kullanımı yaygın bir diğer ürün ise silinmiş kereste olarak ifade edilir. Her türlü ölçü ve ebatta üretilen silinmiş kereste, ister boyanmış ister boyasız bir halde kullanıma hazır olarak ihtiyaç sahibine sunulmaktadır.

İlginizi çekebilir: http://www.gunsoy.com.tr/insaatlik-kereste/