İndirimli Araba Kiralama

Ülkemiz içinde gerek iş seyahatleri, gerek turistik amaçlı yolculuklarda sık kullanılan yöntemlerin başında kara yolu taşımacılığı gelmekte. Hem şehirler arası seyahatlerde, hem de şehir içi ulaşım alternatiflerinde ya da turistik bir bölgede gezerken hususi araç kullanımıi hem konfor hem de rahatlık açısından oldukça tercih edilen bir yöntem.

Bu araç kiralama işlemlerini gerçekleştirmek için ülkemizde hizmet veren binlerce yerel, ulusal ve uluslararası şirket olduğu gibi, internet üzerinden online araç kiralama şirketleri de web siteleri ve mobil uygulamalarıyla hizmet vermekte. Araba kiralarken tüketicilerin dikkat ettiği hususların başında ise kiralık arabanın markası, yakıt türü (Dizel ya da benzinli), vites tercihi (Düz vites, otomatik vites), aracın modeli ve yılı, tam kaskolu olup olmaması geliyor. Elbette araç teslim edilen noktanın ihtiyaç dahilinde bir yer olması da önemli. Örneğin şehir dışından uçakla bir başka kente giden iş insanları genelde havalimanı araba kiralama şirketlerini tercih ediyor.

Genel olarak fiyat avantajını öne çıkartan firmaların, bireysel ya da filo araç kiralama rekabetinde öne çıktığı görülmekte. İndirimli araba kiralamak için, anlaşmalı firmalar, online rent a car şirketleri, kredi kartı ve banka kampanyaları, hava yolu kampanyaları, etkinlik sponsorları gibi çok çeşitli alternatif öne çıkmakta.

Turistler ise aynı şekilde tatil alışkanlıklarında keyfi öne çıkarttıkları için, öncelikli talepleri fiyat kadar konfor oluyor. Evden direkt kara yoluyla gitmeyip de, uçakla başladıkları seyahatlerini kara yoluyla devam ettirmek isteyen turistlerin tercihi de inecekleri yerdeki havalimanları oluyor. Bu konuda turistik kentlerimizden Dalaman Havalimanı araç kiralama konusunda, Antalya, Bodrum ve İstanbul’la yarışıyor. Dalaman’a gelen tatilcilerin civarlardaki birçok yeri görebilmek için en çok tercih ettikleri yöntem, kiralık arabalarla ulaşım.

Kampanyalı araba kiralama fiyatları için, tüketici yararına bir diğer seçenek de, rekabete giren hava yolu şirketleri. Uçak bileti bedellerinde çok fazla değişiklik yapmak istemeyen firmalar, yolcularına ekstra avantaj olarak araba kiralama yöntemlerini sunabiliyorlar.

Günümüzde Türkiye’de en çok kiralanan otomobil markaları başında gelen Renault, Ford, Hyundai, Mercedes, Opel, Ww, Mazda, Peugeot arasında tercih yapmak ise genelde tüketiciden ziyade kiralama yapan rent a car şirketinin filo alımıyla ilgili oluyor.