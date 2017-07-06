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İhtiyacınızı Hızlıca Karşılayacak Kiralık Otomobiller Arabalı’da!

Son yılların popüler hizmetlerinden biri haline gelen araç kiralama hizmeti, popülaritesini giderek artırmaya devam ediyor..

İhtiyacınızı Hızlıca Karşılayacak Kiralık Otomobiller Arabalı’da!

Son yılların popüler hizmetlerinden biri haline gelen araç kiralama hizmeti, popülaritesini giderek artırmaya devam ediyor..

06 Temmuz 2017 Perşembe 18:50
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İhtiyacınızı Hızlıca Karşılayacak Kiralık Otomobiller Arabalı’da!

Bunun en büyük sebeplerinden biri ucuz maliyeti elbette ki. Daha doğrusu yeni araçlardan alınan yüksek vergi oranları, yakıt fiyatlarındaki inanılmaz artış gösterilebilir.

Özellikle son birkaç yıldır artış gösteren bireysel araç kiralama hizmeti ile kiralık otomobiller piyasası iyice kızıştı ve uygun fiyatlar ortaya çıkmaya başladı. Bununla birlikte de bu sektörde yeni platformlar ortaya çıkmaya başladı. Bu platformlardan birisi de Arabali.com sitesidir. Genç ve dinamik kadrosuyla sektöre bomba gibi giren Arabalı, tecrübeli ekibi, verdiği kalite ve güven karakteriyle dikkat çekiyor. Araç kiralayan ile aracını kiralayanın bir araya gelmediği bu platformda tüm güven aracı ekip tarafından karşılanıyor.

Arabali.com ile Aracınız Emin Ellerde!

Arabali.com hem araç kiralayanı hem de aracını kiralamak isteyeni güvence altına alıyor. Aracını kiralamak isteyen kişi sisteme kayıt olduktan sonra aracı inceleniyor, sigorta işlemleri tamamlanıyor ve aracı listelenmeye başlıyor. Araç kiralamak isteyen kişi ise sisteme kayıt olduktan sonra kiralama istediği aracı seçip bilgileri dolduruyor ve rezervasyon için araç sahibine bilgilerini gönderiyor. Eğer araç sahibi, karşı tarafın aracını kiralayabilecek şartları tamamladığını düşünüyorsa rezervasyonu kabul ediyor. Aksi taktirde reddediyor.

Arabali.com platformunda araç kiralama hizmetleri tamamen güven şartları altında ilerlemektedir. Aracını kiralamak isteyen kişi aracını tamamen güven altına alıyor. Zaten sigorta işlemleri tamamlandıktan sonra listelenmeye başlaması da bunun bir kanıtı.

Arabali.com ile daha çok kazanmak için aracınızı daha uzun süre listelemeniz gerekiyor. Ayrıca arabanız ne kadar kaliteli ise o kadar çok para kazanabilirsiniz. Otomobil piyasasını takip edenler ne demek istediğimi daha iyi anlamışlardır diye düşünüyorum.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Arabali.comArabalı
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