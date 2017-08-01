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İdrar Kaçırma Tedavisi Kimlere Yapılmaktadır?

İdrar Kaçırma Tedavisi konusu ile ilgili olarak hem kadın hem de erkeklerde görülebilen bir rahatsızlık olan idrar kaçırma hastalığıdır.

İdrar Kaçırma Tedavisi Kimlere Yapılmaktadır?

İdrar Kaçırma Tedavisi konusu ile ilgili olarak hem kadın hem de erkeklerde görülebilen bir rahatsızlık olan idrar kaçırma hastalığıdır.

01 Ağustos 2017 Salı 18:19
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İdrar Kaçırma Tedavisi Kimlere Yapılmaktadır?

İdrar Kaçırma Tedavisi konusu ile ilgili olarak hem kadın hem de erkeklerde görülebilen bir rahatsızlık olan idrar kaçırma hastalığı, mesaneden kişinin isteği dışında olmak üzere idrar kaçırması sorunudur. Üriner İnkontinans denile bu rahatsızlık küçük yaşlarda görülse de genellikle ilerleyen yaşlardaki erkeklerde daha çok görülür. İdrar Kaçırma Tedavisi ile çözümlenen bu rahatsızlık her cinsiyette de görülebilmektedir. Tedavisi için ise her yaşta çözüm arayışına girilebilmektedir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Kimlere Yapılmaktadır?

İdrar kaçırma hastalığı küçük yaşlarda başlayan ciddi bir sorundur. Yetişkinlik döneminde de görülen bu hastalık özellikle ileri yaştaki kadınlarda ve erkeklerde görülmektedir. İdrar Kaçırma Tedavisi ise her yaşta başvurulan bir tedavi yöntemidir. Yapılan araştırmalar sonucunda Amerika Birleşik Devletleri’nde 12 milyondan fazla kişide idrar kaçırma hastalığı olduğu ve özellikle 60 yaş üzerindeki kişilerden her üçünden birinde bu hastalığın olduğu belirlenmiştir. Bu kişilerin hepsi de İdrar Kaçırma Tedavisi yöntemlerine başvurmaktadır. Aynı yaşlardaki kadınlarda meydana gelen idrar kaçırma hastalığı, erkeklerde meydana gelen idrar kaçırma hastalığından daha fazla görülmektedir.

İdrar Kaçırma Tedavisi Seçenekleri Var mıdır?

İdrar kaçırma hastalığı hayati tehlike yaratabilecek bir rahatsızlık değildir. Ancak kişinin sosyal hayatını ciddi olarak olumsuz şekilde etkileyen bir hastalıktır. Bu nedenle Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisi hastalığa yakalanan herkes tarafından hemen başvurulan bir yöntemdir. İdrar torbası kişinin kendisi idrar yapmak isteyene kadar idrarı tutması gereken bir organdır. Bu işlevini idrar torbası yerine getirmediği için kişi inkontinan olmaktadır. İnkontinan tedavisi, bu hastalığa sebep olan inkontinansın çeşidine göre belirlenmektedir.

Enfeksiyondan kaynaklanan İdrar Kaçırma Tedavisi kolayca uygulanabilmektedir. Urge inkontinans ise davranışsal terapi veya ilaç tedavisi ile çözüme kavuşturulabilmektedir. İdrar kaçırma hastalığının sebebi prostat büyümesi olduğunda ise cerrahi müdahale veya ilaç tedavisi yöntemleri uygulanmaktadır. Strese bağlı idrar kaçırma hastalığının tedavisinde ise terapi yöntemleri uygulanmaktadır. Son dönemlerin en etkili yöntemi olan ve erkeklerde uygulanan bir yöntem olan AMS 800 Animasyonu aşağıda anlatılmıştır.

AMS 800 İle İdrar Kaçırma Tedavisi

Hastanın idrar yapma isteği geldiğinde skotumda yer alan pompaya bir kaç defa basmaktadır. Kelepçede bulunan sıvının tamamı boşaltılarak balona aktarılır ve idrar yapma işlemi başlatılır. Bu sistem kendi içindeki iç basınç ile kelepçeyi yaklaşık 2 veya 3 dakika sonra kendiliğinden doldurur ve idrar yapma işlemini sonlandırır. İdrar Kaçırma Tedavisi için kullanılan protez AMS 800 tedavisinin temelini oluşturmaktadır. Piyasada bulanan tek Artifisyel Üriner Sfinkter olan bu yöntem hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için http://www.andromed.com.tr/idrar-kacirma-tedavisi adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Son Güncelleme: 01.08.2017 18:27
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Erkeklerde İdrar Kaçırma Tedavisiİdrar Kaçırma Tedavisi
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