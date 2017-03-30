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Ibrahimoviç Manchester United’ta kalacak mı?

2016 yazında İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olan dünyaca ünlü yıldızın geleceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

Ibrahimoviç Manchester United’ta kalacak mı?

2016 yazında İngiliz ekibi Manchester United’a transfer olan dünyaca ünlü yıldızın geleceği şimdiden konuşulmaya başlandı.

30 Mart 2017 Perşembe 18:44
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Ibrahimoviç Manchester United’ta kalacak mı?

Ibrahimoviç kalacak mı gidecek mi? Futbol kamuoyuna göre Ibrahimoviç’in geleceği şu an belirsiz. İsveçli yıldız, İngiltere Premier Liginde harikaya yakın bir performans gösteriyor. Ibrahimoviç’in kalmaya istekli olduğu biliniyor ancak son söz yönetimin ve tecrübeli teknik direktör Jose Mourinho’nun.

“Henüz Bir Gelişme Yok”

İsveçli yıldız, önümüzdeki sezon takımda kalmak için gerekli şartları yerine getirdiğini söylüyor ancak buna rağmen yönetimden yeni bir kontrat teklifinin gelmemesi, Ibra’nın kafasını karıştırmış durumda. Ibrahimoviç, kendisi için her zaman farklı bir seçenek olduğunu belirtiyor ancak gönlü 2017-2018 sezonunda da İngiliz ekibinde kalmaktan yana. Mourinho’nun İsveçli yıldızın kontrattaki opsiyonunu uzatmak istediği belirtiliyor. Ancak resmi bir durum söz konusu değil. Bakalım önümüzdeki günlerde soru işaretine dönen Ibrahimoviç’in durumu netlik kazanacak mı?

Takımını Sırtlıyor

Yıldız futbolcu ilerlemiş yaşına rağmen gösterdiği harika performansla başarılı işlere imza atıyor. Ibrahimoviç, şimdiye kadar çıktığı 34 resmi maçta fileleri 20 kez havalandırdı. Yıldız futbolcunun takıma katkısı yalnızca skorla sınırlı değil. İngiliz ekibinin genç yıldızı Martial’in gelişimi üstünde de etkisi var. Ibrahimoviç, oyun içindeki performansıyla Anthony Martial’in de performansını yukarıya çekmiş durumda. Yıldız futbolcu aynı zamanda saha dışında da bir liderlik görevi üstleniyor. İsveçli yıldız adeta Mourinho’dan sonra takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. Takım arkadaşlarıyla çok iyi bir iletişime sahip olan Ibrahimoviç, arkadaşlarına saha içinden saha dışındaki yaşantılarına kadar her konuda yardımcı oluyor.

“Performansına Bağlı”

Teknik direktör ve yönetim, Ibrahimoviç’in kalmasına sıcak baksa da Ibrahimoviç’in göstereceği performans kalıp kalmamasında belirleyici olacak. Yıldız futbolcu şu ana kadar gösterdiği performansını devam ettirirse, kalacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ibrahimoviç’in emekli olmadan ABD futbol liginde oynamak istediği biliniyor. İngiltere’deki performansına devam ederse, ABD isteğini biraz daha erteleyecek gibi gözüküyor.

Zamanının En İyilerinden

Futbolun önemli isimlerinden olan Ibrahimoviç’in cv’sinde Juventus, Milan, Inter, Barcelona, Paris Saint-Germain gibi dünyanın dev kulüpleri bulunuyor. 35 yaşında dahi üst düzey transfer yapabilecek kapasitede olan Ibrahimoviç, futbol oynamak için daha yılları olmasına rağmen şimdiden dünya futbol tarihinde iz bırakmış durumda.

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