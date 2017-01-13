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Hülya Tetikli NART ile İlişki Terapisi Hakkında Her Şey

İlişki terapisi, ilişki ve evlilikler için gerekli bir yöntemdir. Hiçbir evlilik sonsuza dek mutlu bir biçimde devam etmez.

Hülya Tetikli NART ile İlişki Terapisi Hakkında Her Şey

İlişki terapisi, ilişki ve evlilikler için gerekli bir yöntemdir. Hiçbir evlilik sonsuza dek mutlu bir biçimde devam etmez.

13 Ocak 2017 Cuma 11:49
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Hülya Tetikli NART ile İlişki Terapisi Hakkında Her Şey

Zaman zaman eşler arası iletişimde kopukluklar olabilir ya da eşler birbiri ile iletişim yollarını kaybedebilir. Bizim ülkemizde çift terapisinin henüz önemi pek fark edilmese de Avrupa ve Amerika’da çiftler, ilişkilerinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesi için mutlaka terapiye başvururlar. Evliliklerde hayal kırıklığı ve mutsuzluk geçici değil kalıcı olabilir. Bu duygular, tarafların iç dünyasında birikim yaratır ve tükenmişlik hissi kişiyi ele geçirir. Tükenmişlik hissi ise bir süre sonra büyük bir patlama ile kavgalara ve kopuşlara yol açar. Çatışmalı evliliklerde uzlaşma sağlanması için mutlaka bir uzman eşliğinde terapi almak gerekir. Bazı ilişkilerde ise kavga yoktur fakat çiftler birbirinden oldukça kopuktur. Başarılı iletişim kurulamayan ilişkilerin de terapiye ihtiyacı vardır. İlişki terapisi almak için İstanbul bayan psikolog ve uzmanlardan yardım alınabilir.

Evlilik ve Uzun Dönem İlişkilerde Hangi Sorunlar İlişki Terapisi Gerektirir?

Genellikle evlilik ve uzun süreli ilişkilerde ortaya çıkan problemler dört ana başlıkta toplanabilir. Tartışma üslubu, sağlıksız iletişim, duygusal bağ ve cinsellik…

İletişim çatışmaları evliliklerde sıkça görülmektedir. Biriyle bir hayat geçirmenin anlamını kavrayamayan, bireysel düşünmeye devam eden, işbirliği ve sorumluluktan kaçan kişilerde iletişim eksiklikleri görülebilir.

Bazı durumlarda eşlerden birinin problemi ilişkiye yansımaktadır. Alkol bağımlılığı, kumar bağımlılığı ya da uyuşturucu madde kullanımı ile evlilik dışı ilişki ve aldatma gibi sorunlar evliliğin derinden sarsılmasına ve bitmesine neden olur.

Bunun dışında cinsel hayattaki sorunlar için de evlilik terapisi almak gerekir. Çünkü cinsellik, çiftler için oldukça önemli bir unsurdur. Bazı durumlarda evlilikteki psikolojik ve iletişimsel sorunlar cinselliği etkiler. Bazı durumlarda ise cinsel problemler, psikolojik sorunlara yol açar.

İlişki terapisinde evliliğin sağlıklı bir biçimde yürütülmesi için iki tarafa da çeşitli beceriler kazandırılır. Öncelikle terapi için başvuran çiftler ile ayrı ayrı görüşülür ve ilişki hikayelerinin anlatılması istenir. Evlilikte yaşanan sorunlar kadın ve erkek tarafından dinlenir. Onların düşünceleri alınır. Erkek ve kadının ilişkiye dair istekleri, ihtiyaç ve beklentileri öğrenilir. Daha sonra uzman psikolog tarafından psikometrik testler uygulanarak evlilikteki çatışmanın şiddeti ve genel ilişki durumu öğrenilir.

Bu tür ölçümlemelerden sonra çiftin davranışlarını, uzman yönlendirir. İletişim biçimlerindeki farklılık ve eksiklikler giderilir. Gerekli görüldüğü durumlarda çeşitli ev ödevleri verilir. Bu ödevlerin çiftler tarafından kesinlikle uygulanması beklenir. Bu noktada tarafların da olumlu yönde değişmeye istekli olmaları gereklidir.

Hülya Tetikli NART ile İlişki Terapisi hakkında tüm bilinmeyenleri konuşmak için sizleri de http://www.hulyatetiklinart.com/ sayfamıza bekliyoruz.

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