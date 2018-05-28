Herbatint Saç Boyası Botanik Ecza'da!

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Bitkisel Ekstreler içeren, boyama jeli. Herbatint saç boyası ürünü Herbatint Şampuan ürünüyle birlikte kullanılırsa daha iyi sonuç verecektir.

Bu kutunun içinde:

1 HERBATINT Boyama jeli: 60 ml

1 Revelateur Glycole: 60 ml

1 Aloe vera Şampuan Eşantiyon: 15 ml

1 Aloe vera krem Eşantiyon: 15 ml

1 Eldiven ve Kullanım Kılavuzu

Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Solüsyon, oksijenli su içerir, Herbatint şişesi diaminobenzenes içerir.

Ürünün göz ile temasından kaçınınız. Göz ile temas durumunda bol su ile yıkayınız.

Kullanmadan önce hassasiyet testi yapınız.

Kaş ve kirpik boyası için kullanmayınız.

Sadece saçlar içindir.

Uyguladıktan sonra saçlarınızı iyice durulayınız.

İçeriğindeki Bitkisel Özler:

Aloe Vera

Limnanthes Alba

Hamamelis

Beyaz Kayın Ağacı

Ekinezya

Herbatint saç boyası renk kataloğu Botanik Ecza ürün sayfasında bulunmaktadır.

Herbatint Saç Boyası nasıl kullanılır?

Saçlarınız kuru ve yıkanmamış olmalıdır.

1. Saçlarınızın uzunluğu ve hacmine göre yeterli ve eşit miktarda bitkisel özlü Herbatint saç boyası ile glikol revelatörünü plastik veya cam bir kapta karıştırın. Kullanımdan sonra şişeleri iyice kapatın ve kapakları yanlış şişelere kapatmadığınızı kontrol edin.

2. Saç boya fırçanız ile karışımı derhal saçlara uygulayın. Karışım rengi, seçmiş olduğunuz ve belirtilen bekleme süresince elde edilecek olan renk için bir referans değildir.

Durum 1: Daha Önce Boyanmış Saçlara Uygulama

Karışımı yalnıza saç diplerine sürünüz. 30 dakika bekletin.

Daha sonra, kalan karışımı bütün saçlarınıza özellikle saç uçlarına yayın. 10 dakika daha bekletin toplam bekleme süresi 40 dakika’dır.

Durum 2: Doğal Boyanmamış Saçlara Uygulama

Karışımı, saç diplerinden saç uçlarına kadar bütün saça uygulayın tutam tutam. Saçları taramayın. Artan karışımı muhafaza etmeyin.

40 dakika bekletin. Bekleme süresinde, uygulanan karışım seçilen renkten farklı bir renk alabilir, ancak dikkat; çünkü bunun elde edilecek sonuçta hiçbir olumsuz etkisi olmayacak

5. Beklemeden sonra, suyun berraklaşmasına kadar saçlarınızı bol ılık suda özenle durulayın. Saçlarınızı başınızı arkaya doğru bir şekilde durulayın.

6. Herbatint markasında bir şampuan seçerek saçlarınızı yıkayın ve durulayın.

7. Herbatint bitkisel saç kremi uygulayın, 5 dakika bekletin, saçları durulayın ve kurutun.