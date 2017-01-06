Bilindiği gibi günümüzde pek çok kişi, yüklemelerin avantajlı bir şekilde sağlanabilmesi açısından araştırmalar yapmaktadır. Sizlere özel olarak tarafımızca sunulan bu bilgiler sayesinde hemen yüklemeleri gerçekleştirebileceksiniz;
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PTT’nin web sitesinde yer alan Online HGS yükleme
bölümüne giriş yapabilir, buradan kredi kartı veya ATM kartı üzerinden yüklemeler yapabilirsiniz.
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Eğer PTT ile anlaşmalı bir bankayla çalışıyorsanız internet bankacılığını veya cep bankacılığını kullanarak yüklemeler yapmak mümkündür.
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Opet ve Shell benzin istasyonları günümüzde oldukça yaygın! Karşınıza çıkan herhangi bir benzin istasyonu ile beraber HGS dolum
hizmetlerini doğrudan ele almak mümkündür.
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Aynı zamanda Vakıf bankası, İş Bankası, Ziraat Bankası, TEB Bankası, Ak Bank, Yapı Kredi, Finans Bankası, Garanti Bankası gibi ATM’lerden de yüklemeler yapmak mümkündür.
Köprü geçiş ücretleri ne kadar?
Köprü geçiş ücretleri, her bir araç için 2017 yılı itibariyle artık 7 TL bakiye çekmektedir. Tabii ki bu ücret sadece binek araçlar için! Otobüs ve diğer araçlar için bu durum biraz daha artış gösterebilmektedir. Özellikle sıkça köprü kullananlara, HGS yükle
konusunda bazı avantajları ele alma olanakları vermekteyiz. Sizler de bu noktada mutlaka bakiyelerinizi kontrol altında tutarak, bakiyesiz bir geçişte yaşanacak yüksek oranda ki cezalardan kurtulabilme şanslarına sahip olmalısınız. Tüm bu konulara ilişkin bilgi akışları sunan ve sizlere doğru fikirler aktaran web sitemiz, günümüz standartlarında lider özelliklerini hiçbir şekilde elden bırakmamaktadır.
Online HGS yükleme
konusunda ise en güvenilir ve hızlı hizmet yine PTT’nin web sitesinden geçiyor. Sizlere saniyeler içerisinde bakiye aktarımını gerçekleştiren bu uygulama, tartışmasız ülkemizin en sık tercih edilen sistemi arasında yer almaktadır. Güvenilir bir ortam oluşturmak ve konulara ilişkin bilgiler almak için siz de HGS yükleme
konularıyla alakalı bu yöntemleri ele alabilirsiniz. Daima cazip ve güvenilir bir yükleme alanı yaratan web sitemiz, sizlere alternatif bir sunum ortamı sağlamaktan da geri kalmamaktadır.
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