Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
151.506
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6360
EURO
3.9596
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi'...
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

Hava Yoları Yaz Kampanyaları

İster yurt içi, ister yeni kültürleri görmek için yurt dışı satın alınabilecek kampanyalı uçak biletleri için, bilinçli tüketiciler internette zaman harcıyor.

Hava Yoları Yaz Kampanyaları

İster yurt içi, ister yeni kültürleri görmek için yurt dışı satın alınabilecek kampanyalı uçak biletleri için, bilinçli tüketiciler internette zaman harcıyor.

07 Nisan 2017 Cuma 19:19
16 Okunma
Hava Yoları Yaz Kampanyaları

Tatil sezonunun yaklaştığı günümüzde, Türkiye’de ve Dünya’da faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin, erken rezervasyon başta olmak üzere; yaz tatiline yönelik çeşitli kampanyaları başladı. İster yurt içi, ister yeni kültürleri görmek için yurt dışı satın alınabilecek kampanyalı uçak biletleri için, bilinçli tüketiciler internette zaman harcıyor.

Türk Hava Yolları erken rezervasyon için çok büyük kampanyalar yapmazken, zengin uçuş ağı ve kaliteli hizmeti ile öne çıkmayı tercih ediyor. Pegasus Hava Yolları, %80 indirimli uçuşlar, 29 Dolar’dan başlayan uçak bileti fiyatları, ekstra 80 TL uçuş puan gibi çeşitli kampanyaları yürürlüğe koydu.

Atlas Global’in ekstra bir kampanyası gözlenmezken, Sun Express %50 indirimli erken rezervasyon kampanyasını sonlandırmak üzere. Anadolu Jet bir yandan THY gibi az kampanya yaparken, bir yandan da zaten düşük olan bilet fiyatlarıyla rekabette kendine yer buluyor. Bora Jet Airlines indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Onur Air Hava Yolları’nın da özellikle rekabette olduğu destinasyonlarda kampanyaları bulunmakta. Bora Jet biletleri için Bora Jet Hava Yolları da aynı şekilde kendine erken rezervasyon ile kampanyalı uçak bileti satışı yapan bir alan açmış durumda.

Yabancı hava yollarından baştan Qatar Airways, Singapure Airlines, Easy Jet, Lufthansa olmak üzere tümü de kendine özel kampanyalı bilet satışları sunuyor. Tüketicilerin lehine gerçekleşen bu tip fırsatlarla, yolcular ve yolcu adayları, en uygun uçak bileti fırsatlarından faydalanıyor.

Kış sezonu boyunca, yaz mevsimi akıllı tüketicilere yönelik en iyi fiyatlarla satış yapan hava yolu şirketleri; aynı şekilde bahar döneminde de yaz sezonu için kampanyalı uçak bileti satışlarını sürdürmekte. Yaz ayları içinde yaz günleri için, yani günü gününe bilet almak ise nispeten pahalı fiyatlarla uçmak anlamına gelecek. Bu yüzden erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak her tüketicinin kârına görülmekte. İndirimli, kampanyalı, hediyeli, puanlı uçak biletleri için; yaz tatilini ve seyahatleri planlamanın ve biletleme yapmanın tam zamanı şu aralar olarak görülüyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Kampanyalı Uçak BiletleriBora Jet BiletleriEn Uygun Uçak Bileti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Babalar Günü Hediyesi - İlginç Hediyeler
Babalar Günü Hediyesi - İlginç Hediyeler
Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!
Prefabrik Ev ve Prefabrik Ofislere İlgi Artıyor!
Ankara Havalimanı Ulaşım Sıkıntısı
Ankara Havalimanı Ulaşım Sıkıntısı
ABD'Yİ VERGİYE BAĞLADIĞIMIZ TARİH !
ABD'Yİ VERGİYE BAĞLADIĞIMIZ TARİH !
ATATÜRK'E RÜŞVET TEKLİF EDEN ALMAN MAREŞAL ???
ATATÜRK'E RÜŞVET TEKLİF EDEN ALMAN MAREŞAL ???
Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir?
Chia Tohumunun Faydaları Nelerdir?

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ