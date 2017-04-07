Hava Yoları Yaz Kampanyaları

Tatil sezonunun yaklaştığı günümüzde, Türkiye’de ve Dünya’da faaliyet gösteren hava yolu şirketlerinin, erken rezervasyon başta olmak üzere; yaz tatiline yönelik çeşitli kampanyaları başladı. İster yurt içi, ister yeni kültürleri görmek için yurt dışı satın alınabilecek kampanyalı uçak biletleri için, bilinçli tüketiciler internette zaman harcıyor.

Türk Hava Yolları erken rezervasyon için çok büyük kampanyalar yapmazken, zengin uçuş ağı ve kaliteli hizmeti ile öne çıkmayı tercih ediyor. Pegasus Hava Yolları, %80 indirimli uçuşlar, 29 Dolar’dan başlayan uçak bileti fiyatları, ekstra 80 TL uçuş puan gibi çeşitli kampanyaları yürürlüğe koydu.

Atlas Global’in ekstra bir kampanyası gözlenmezken, Sun Express %50 indirimli erken rezervasyon kampanyasını sonlandırmak üzere. Anadolu Jet bir yandan THY gibi az kampanya yaparken, bir yandan da zaten düşük olan bilet fiyatlarıyla rekabette kendine yer buluyor. Bora Jet Airlines indirimli uçak biletlerini satışa sundu. Onur Air Hava Yolları’nın da özellikle rekabette olduğu destinasyonlarda kampanyaları bulunmakta. Bora Jet biletleri için Bora Jet Hava Yolları da aynı şekilde kendine erken rezervasyon ile kampanyalı uçak bileti satışı yapan bir alan açmış durumda.

Yabancı hava yollarından baştan Qatar Airways, Singapure Airlines, Easy Jet, Lufthansa olmak üzere tümü de kendine özel kampanyalı bilet satışları sunuyor. Tüketicilerin lehine gerçekleşen bu tip fırsatlarla, yolcular ve yolcu adayları, en uygun uçak bileti fırsatlarından faydalanıyor.

Kış sezonu boyunca, yaz mevsimi akıllı tüketicilere yönelik en iyi fiyatlarla satış yapan hava yolu şirketleri; aynı şekilde bahar döneminde de yaz sezonu için kampanyalı uçak bileti satışlarını sürdürmekte. Yaz ayları içinde yaz günleri için, yani günü gününe bilet almak ise nispeten pahalı fiyatlarla uçmak anlamına gelecek. Bu yüzden erken rezervasyon fırsatlarından faydalanmak her tüketicinin kârına görülmekte. İndirimli, kampanyalı, hediyeli, puanlı uçak biletleri için; yaz tatilini ve seyahatleri planlamanın ve biletleme yapmanın tam zamanı şu aralar olarak görülüyor.