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Hava Durumu Tahmininde Yeni Adres

Türkiye’nin yeni hava durumu sitesi yayın hayatına başladı.

Hava Durumu Tahmininde Yeni Adres

Türkiye’nin yeni hava durumu sitesi yayın hayatına başladı.

14 Nisan 2017 Cuma 02:52
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Hava Durumu Tahmininde Yeni Adres

10 Günlük hava durumu tahmin bilgilerini yayınlayacak olan Weather10days.com sitesi tüm il ve ilçe merkezlerinin hava durumu verilerini ziyaretçilerine sunuyor. Uluslar arası hava durumu tahmin şirketlerinden aldığı ve günlük ve 10 günlük hava durumu tahmini olarak sunan sitede ayrıca Türkiye geneli için hazırlanan haftalık raporlar da yer alıyor. Önümüzdeki bir hafta içerisinde tüm bölgelerimizin hava durumu hakkındaki geniş açıklamaları her hafta sonu haftalık raporda takip edebilirsiniz.

Site editörü Hakan Bodurlu yaptığı açıklamada birçok hava durumu sitesi olduğunu ancak kendi sitelerinin uzman bir ekip tarafından titizlikle hazırlandığını, sade ve özgün tasarımı ile ziyaretçilerin rahatlıkla istedikleri verilere ulaşabileceğini belirtti. Bodurlu sitelerinin henüz çok yeni olduğunu altyapı çalışmalarının devam ettiğini, önümüzdeki dönemde kayak merkezlerindeki kar kalınlıklarının ve denizlerdeki rüzgar durumlarının da sitelerinde yer alacağını sözlerine ekledi.

Hava durumu tahmini alanında yayın yapan Weather10days.com sitesinde bunun dışında iklim, küresel ısınma, iklim değişiklikleri, doğal yaşam, gezi ve doğa alanlarında da konusunun uzmanları tarafından hazırlanan sayfalara da ulaşabilirsiniz.

Editör Hakan Bodurlu, sitelerinin şimdilik sadece Türkiye’deki yerleşim yerlerinin hava durumu 10 günlük tahmin bilgilerini ziyaretçilerine sunarken önümüzdeki aylarda diğer ülkelerde yer alan şehirlere ait hava durumu bilgilerine de sitelerinden ulaşılabileceğini söyledi. Ülkelere ait sayfaların ise o ülkenin diline hakim editörler tarafından hazırlanacağını bu sayfalarda da ülkelerin dilleriyle hazırlanmış iklim, doğa ve gezi sayfalarına ulaşılabileceğini belirtti.

İnsanların içerisinde bulundukları güne ait hava durumu verilerinden ziyade daha çok önümüzdeki günlere ait verileri merak ettiğini belirten site editörleri bu nedenle tüm yerleşim yerlerine ait verileri 10 günlük olarak yayınladıklarını belirttiler. Ancak 15 günlük ya da 45 günlük hava durumu tahmin bilgilerini de yayınlayan sitelerin bulunduğunu, buna karşın gün sayısının artmasıyla tahminlerdeki hata oranlarının da yükseldiğini sözlerine ekleyen site editörü Hakan Bodurlu bu nedenle 10 günden fazla süreli tahminlere sitelerinde yer vermediklerini söyledi. Sitede yer alan hava durumu verilerinin yaklaşık 6 saatte bir güncellendiğini belirten Bodurlu “Hava durumu tahmin verisi yer alan gün içerisinde bulunulan güne ne kadar yakın bir tarihse verilerdeki hata payı da o kadar düşük olmaktadır.” dedi.

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Hava DurumuHava Durumu 10 Günlük
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