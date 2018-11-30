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Hasta Yatağı Kiralamak Sağlıklı Mıdır?

Hasta yatağı kiralama farklı hastalara periyotlar halinde yapılmaktadır. Kısa dönemde yatacak hastalar için hasta yatağı kiralama mutlak surette daha ekonomik ve mantıklı bir yol olarak hastalar tarafından seçilmektedir.

Hasta Yatağı Kiralamak Sağlıklı Mıdır?

Hasta yatağı kiralama farklı hastalara periyotlar halinde yapılmaktadır. Kısa dönemde yatacak hastalar için hasta yatağı kiralama mutlak surette daha ekonomik ve mantıklı bir yol olarak hastalar tarafından seçilmektedir.

30 Kasım 2018 Cuma 19:34
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Hasta Yatağı Kiralamak Sağlıklı Mıdır?

Gittikçe artan bir ivme ile oluşan nüfus yoğunluğuyla birlikte, artık hastaneler yoğun hasta taleplerini karşılayamamakta ve özellikle yatalak durumundaki hastalar bu durumdan oldukça etkilenmektedir. Hastaneler, yatalak durumuna düşen bu hastalara, ancak belirli bir süre hizmet sağlayabildiği için, çok uzun dönem yatalak kalması muhtemel hastalar için mecburiyetten dolayı ev ortamında, hasta konforunun sağlanmasını ve hastaların bakımını, hasta yakınlarının kendilerinin sağlaması gerekmektedir.

Bu durum maddi durumu çok iyi olmayan hasta yakınları için oldukça zorlayıcı ve can sıkıcı olabilmektedir. Böyle bir durumdaki hastaların doğru pozisyonlarda istirahat edebilmesi, uyuyabilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için, en önemli taleplerinin başında hasta yatakları gelmektedir.

Hasta yataklarının fiyatları ise çeşitli ekonomik etkenlerden dolayı her geçen gün da artış göstermekte ve türüne yatak türüne göre fiyatlar 700 TL ile 6.000 TL fiyat aralığında dağılmaktadır. Bu noktada hastamızın yatacağı süre ve ihtiyaç duyacağı yatak cinsi oldukça belirleyici olmaktadır. Çok uzun süre hasta kalacağı belli olan ve ağır yatalak hastalar için yatak almak daha mantıklı olabilirken, daha kısa süreli hasta kullanımlarında, ikinci el yatak almak daha da uygunu belirli bir süre için hasta yatağı kiralama en mantıklı seçenek gibi görünmektedir.

Hasta Yatağında Aranan Özellikler

Hasta yatakları, hasta için gerekli konforu mutlaka sağlamalı ve hastanın yatacağı oda ve süre de göz önüne alındığında, mümkün olduğu kadar kullanışlı ve konforlu olmalıdır. Hem hastalar, hem hasta bakıcıları, hasta yatağını rahatlıkla kontrol edebilmeli ve yatağı istedikleri pozisyonlara rahatlıkla getirebilmelidir. Ayrıca hasta yatakları sağlam ve çabuk arızalanma yapmayan bir yapıda olmalıdır. Bunun dışında yataklar kolaylıkla hareket ettirilebilir ve taşınabilir bir yapıda olmalıdırlar. Bunun dışında hastanın türüne göre uygun büyüklükte, su geçirmez özellikte, farklı aksesuarlarda ve konfor seçeneklerinde olmaktadırlar.

Hasta yatakları hastalıkların türüne göre pek çok farklı fonksiyonel özelliklere sahiptir. Bazı semptomların iyileşebilmesi için o hastalığa özel yatak modellerini doktorlar tavsiye etmektedirler.

Yatak Kiralama

Hasta yatağı kiralama farklı hastalara periyotlar halinde yapılmaktadır. Kısa dönemde yatacak hastalar için hasta yatağı kiralama mutlak surette daha ekonomik ve mantıklı bir yol olarak hastalar tarafından seçilmektedir.

Gerekli hijyen koşullarının sağlanması suretiyle, gerekli sağlamlık ve özelliklerin olması suretiyle ve hastanın yatacağı sürede ödenen kira miktarı ile yatağın ücreti kıyaslandığında fiyat olarak daha satın almaktan uygun fiyatlar uygun olduğu sürece, hasta yatağının uygun ve sağlam yerlerden kiralanması her açıdan daha avantajlıdır.

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