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Hasret Bitiyor

Kur'an ve Sünnette, hac ibadeti farzdır. Umre ibadeti de sünnettir. Gücü yeten her Müslüman, hac ibadetini yapmak zorundadır.

Hasret Bitiyor

Kur'an ve Sünnette, hac ibadeti farzdır. Umre ibadeti de sünnettir. Gücü yeten her Müslüman, hac ibadetini yapmak zorundadır.

08 Eylül 2017 Cuma 14:07
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Hasret Bitiyor

Kuralarda adınız çıktıktan sonra, sizin için en iyi hac organizasyonunu tercih edebiliriz. Kuralarda adınız çıkmadığı zaman, her yıl düzenli gerçekleştirdiğimiz umre turları ile hasret giderebilirsiniz.

Tecrübeli Personel

Hayatımızın tek yönlendiricisi olan Allah'u Teâlâ, bütün Müslümanları, misafir olarak kabul etmektedir. Haccın ve umrenin yapılmasında gerekli olan her şeyi, seminerlerimizde öğrenebilirsiniz. Rehber hocalarımızın derin bilgileri sayesinde, bu ibadeti kolaylıkla anlayabilirsiniz. Kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Yolculuk, konaklama, yemek, turlar ve diğer özel hizmetler, umre turları kapsamında sunulmaktadır. Bütün bunlar, umre fiyatları kategorisinde değerlendirilmektedir. Özel indirimler, özel taksitler ve kampanyalı fiyatlar, firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Umre hizmetinde rahatı ve huzuru yakalamak isteyenler, sünnete göre hac ve umre ibadetini gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu ibadette, niyet Kabe'yi ziyaret olmalıdır. Turistik gezi veya ticari gezi amaçlı yapılan ziyaretler, umre veya hac yerine geçmemektedir.

Peygamber Sevgisini Hissedeceksiniz

Medine'nin Peygamber şehri olması nedeniyle, mükemmel bir havası vardır. Müslümanların örnek şahsiyeti olan Hz. Muhammed (sav)'in manevi havasını, Medine'de hissedebilirsiniz. Şehitler, mübarek savaşların yapıldığı yerler ve Hz. Muhammed (sav)'in Mescidi, maneviyatınızı artıracak yerlerdir. Tur çalışmalarıyla buraları rahatlıkla gezebilirsiniz. Kul hakkı ve şirk dışındaki bütün günahların affedildiği, hadislerle müjdelenmektedir bizlere. Rasulullah (sav)'in sünneti olan bu ibadetle, Allah'a yaklaşacağız. Kul hakkı ile karşılaşmamak için, kutsal topraklara gelmeden helalleşmelisiniz. Diğer tövbe isteyen bütün büyük günahlardan da tövbe ederek bu ibadete başlamalısınız. Anadan doğmuş gibi günahsız bir hale gelmek için, yapmanız gerekenler bunlardır. Umre veya Haccın mübarek havasını hissetmek isteyenler için, samimi bir niyet ve sünnete göre hareket etmek, önemli bir husustur. Bütün bu konular hakkında, tecrübeli hocalarımızdan bilgi alabilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Umre FiyatlarıUmre TurlarıUmre
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