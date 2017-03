Haşere İlaçlama Üsküdar Semtinde Nasıl Yapılıyor?

Acaba ilaçlama işe yararmı ? Doğru firmayı nasıl bulucam ? Sorunum bitmezse tekrar yaparlarmı ? Garantisi var mı ve ya ne kadar süre garantili gibi sorular kafamızda soru işaretlerine sebep olmaktadır.Bu soru karmaşasına mani olmak için bunları açıklamamız gerekmektedir.

İlaçlama her böcek türü için farklı şekillerde yapılmaktadır. Böcek ilaçlama işlemi her haşere türü için tek düze yapılan aynı ilaç ve aynı yöntemle yapılan bir işlem asla değildir.Bazı firmalar her ne kadar fare ye de hamamböceğine de aynı ilacı kullansada aslında bu yöntem yanlıştır.Öncelikle haşererin türü tespit edilmeli tür tespiti yapılamıyorsa familyası tespit edilmeli ve sonras ilaçlama yapılmalıdır.Ben hem fareye sıvı yapayım hemde akrebe aynı yöntemi ilacı kullanayım derseniz burada hata yaparsınız.Zaten böyle bir uygulama ve ya işlem yaptırsanız bile sorununuz bitmeyecek aksine zaman kaybından dolayı sorununuz dahada artarak devam edecektir.Bu sebepten dolayı ilaçlama yaptırmadan önce doğru ilaçlama firmasını iyi seçmeniz ince eleyip sık dokuyarak en kaliteli firmayı bulmaya çalışmanız gerekir.Yoksa hem maddi olarak zarara girebilir , hem psikoloijik olarak zarara girebilir hemde sağlığınızdan olabilirsiniz.Birde bitmeyen haşereler ile yaşamakta cabası olacaktır. Haşere ilaçlama işleminde altın kural doğru ilaçlama firmasını doğru şekilde tespit ederek ilaçlama işlemini zaman kaybetmeden yaptırmaktan geçmektedir.Gelelim ikinci soru olan ilaçlama işlemi yaptırır isem işe yarar mı ? tabiki yarar.Nasılki başımız ağrıyınca ağrı kesici alıyor isek haşere sorunumuz olduğunda da bunun önlemini almamız gerekir.İlkel yöntemler ile mücadele etmeye çalışmak sadece vaktinizi boşa harcamak olacaktır.Birde kulaktan dolma laflar ile şu ilacı al bak sık köşelere sorunun biter diyenleri dinlemek çok fazla cehaletli bir durumdur.Kesinlikle işi ehline bırakmak ve profesyonel destek almak en akılcı yöntemdir.Zaten her kişi her işi yapsa ozaman doktorada gitmemize evimize kombicide çağırmamıza ya da temizlikçide çağırmamıza gerek yoktur.Ama durum haşerelerde böyle değildir.Mutlaka işini iyi bilen ve sizi biyosidal ürünler kullanarak bu derten kurtaracak tecrübeli arkadaşlara ihtiyacınuz vardır.

