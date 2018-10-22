Hangi Durumlarda Tazminat Davası Açılabilir?

Tazminat davası kişilerin en fazla merak ettiği dava türlerinden birisi olarak ön plana çıkıyor. Ancak çoğu insan hangi durumlarda maddi veya manevi tazminat davası açabileceğini bilmiyor. Ek olarak kulaktan dolma bilgiler de hesaba katılınca çok fazla bilgi kirliliği oluşuyor.

Öncelikle maddi veya manevi tazminat davasının tanımını yapmak da fayda var. Bireylerin yaşadığı kötü durumların üzüntü, yıpranma gibi oluşturduğu maddi ya da manevi zararların karşılanması için tazminat avukatı aracılığıyla dava açılabilir.

Mahkemelerde ise en fazla tazminat davası açılan konular;

İş kazası sonrası açılan tazminat davaları

Doktorların yaptığı hatalı uygulamalar sonucu açılan tazminat davaları

Suça karşı açılan tazminat davaları

Boşanma davası sonrası açılan tazminat davaları

Telif ihlali sonrasında açılan tazminat davaları

Kişilik haklarına saldırı nedeniyle açılan tazminat davaları

Kimler Tazminat Davası Açabilir?

Tazminat davası konusundaki bir diğer soru işareti ise kimlerin tazminat davası açabileceği noktasında oluyor. Hangi konuda olursa olsun maddi veyahut manevi bir şekilde zarara uğradığını düşünen herkes tazminat davası açabilir. Bununla birlikte boşanma davasında taraflardan birisi maddi manevi tazminat davası açabilir. Eğer hatalı bir işlem sonucu kişi hayatını kaybetti ise tazminat davasını yakınları açabilir.

Tazminat Davası Nasıl Açılır?

Kişilerin tazminat davası açabilmeleri için davalının ikametinin bulunduğu bölgedeki asliye hukuk mahkemesine başvurmaları gerekiyor. Fakat konuya müdahil olmuş birden fazla davalı var ise herhangi birinin ikamet adresinin tuttuğu bölgede dava açılabilir.

Tazminat Davası İçin Avukata Gerek Var Mı?

Türk yasalarına göre dava açmak için avukat tutma zorunluluğunuz yok ancak tazminat davasının karmaşık yapısı ve haklarınızın korunmasına açısından bir avukat ile çalışmanız tavsiye edilir. Ek olarak karmaşık dosya yapısı da göz önünde bulundurulduğu zaman avukatın size yardımcı olacağı konu sayısının daha fazla olduğunu görebilirsiniz.