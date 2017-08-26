Hangi Akıllı Bileklik Daha İyi

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Akıllı bileklik sektöründeki son gelen bilgilere göre, bu alanda büyük yatırımlar yapan şirket Honor Band A2 ile büyük bir çıkış yapmayı planlıyor. Huawei Honor markalı yeni giyilebilir ürünü olan yeni Honor Band A2‘yi tanıttı.

Adından da anlaşılacağı gibi bu 2016 yılında piyasaya sürülen A1’in bir takip modeli. Bilekliği, sağlık ve zindeliklerini takip etmek isteyenler için tasarlandı ve beklenen tüm sensörleri var kalp hızı sensörü dahil önce çıkmış olan A1’den daha üstün özelliklere sahip Huawei Honor Band A2, sportif ve biraz klişeleşmiş bir tasarıma sahip.

Bu tasarım, hem akıllı saatleri hem de bileklik bantlarını anımsatıyor tam olarak ikisi de değil Yeni OLED ekranı 0,96 inç ölçer ve zaman pil şarjı ve fitness verileri gibi belirli bilgilere hemen erişmenizi sağlar.

Birçok takipçisiyle olduğu gibi, Huawei Honor Band A2 su geçirmez bir IP67 derecesine sahip yani yağmura yakalandığınız da endişelenmeniz gerek yok. Giyilebilir, Bluetooth 4.2 üzerinden iOS ve Android akıllı telefonlarla bağlanır ve şarj başına en fazla 9 gün pil ömrüne sahiptir bekleme modundayken 18 güne kadar gidebiliyor.

Grup hem egzersiz hem de uyku kayıtlarını tutabilen ve ayrıca fazla oturduğunuz da sizi uyaracak şekilde ayarlanabilir. Ayrıca gelen çağrılar, cevapsız çağrılar ve kısa mesajlar gibi bildirimler için destekler Bunun çalışması için tabii ki bir telefona bağlı olması gerekir Bu akıllı bileklik ürünü Çinli Weibo Sitesinde satışa sunuldu fiyatı ise 30 USD olarak belirlendi şuan için diğer ülkelerde ne kadar olacağı henüz netleşmiş değildir.

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