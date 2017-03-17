Hamilemiyim.Gen.Tr ile Hamileliğe Dair Herşey

İçerisinde bir çok konu hakkında bilgi edinebileceksiniz. Başlıca konuları Hamilelik , Hamilelik Tedavisi, Doğum Sonrası ve Bebek. Bu konular hakkındaki bir birinden güzel makaleyi okuyabilirsiniz. Bu makaleler çok derin bir araştırmalar neticesinde ve uzman hekimlerin makalelerini inceleyerek hazırlanıyor.

hamilemiyim.gen.tr ayrıca hamilelik tedavi yöntemlerinden bahsediyor. Facebook üzerindende bir sayfa oluşturarak kısa bilgileri takipçilerine duyuruyor. Önümüzde ki dönemlerde uzman bir kadın doğum hekimi ile canlı yayın yaparak gelen sorulara cevap vermeyi hedeflemektedir.

Hamilelik Nasıl Anlaşılır?