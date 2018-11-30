Kadınların hayatlarındaki en önemli süreçlerin başında gelen hamilelik dönemi, uygun beslenmenin yanı sıra kıyafet seçiminde de dikkatli olunması gerekmektedir. Hamileler için en uygun kıyafetler, hamilelere özel tasarlanmış hamile kıyafetleridir. Hamile kıyafetleri yerine büyük beden kıyafet giymek kişide salaş bir görüntü oluşturduğundan, psikolojik etkileri göz önünde bulundurularak tavsiye edilmemektedir. Ayrıca büyük beden kıyafetler, hamilelik için tasarlanmış kıyafetler kadar rahatlık vermemektedir.

Hamile Kıyafetleri için Rahat Parçalar Seçilmeli

Gebelik sürecindeki kadınlar için rahatlık, beslenmeden sonra düşünülmesi gereken ikinci önemli husustur. Hamilelikte kadının vücudunda değişiklik görülmesi ve hormonal değişiklikler nedeniyle kısa süreli stres görülmektedir. Bunun yanı sıra bu dönemde giyilecek kıyafetlerin rahat olmaması, anne adayını daha fazla strese sokarak olumsuz psikolojik etkiler doğurmaktadır.

Bu etkilerle birlikte kan dolaşımının daha sağlıklı olması gerektiği düşünüldüğünde, özel tasarlanmış hamile kıyafetleri daha fazla önem kazanmaktadır. Gebelik kıyafetleri seçerken rahatlığın yanı sıra şık parçaların tercih edilmesi, kişinin kendisini çok daha rahat hissetmesine yardımcı olmaktadır. Vücut yapınıza göre hamile kot pantolon çeşitleri tercih edebilirken, dizüstü bir elbisenin altına hamile tayt modelleri de ideal olabilir.

Ayrıca hamile bluz tercihinde bulunanların, V yaka ya da yakası açık bluzlardan yana tercih yapmaları daha rahat olmalarını sağlayacaktır.

Hamile Kıyafetleri İçin İpuçları

Kıyafet seçiminde ne kadar iyi olursanız olun, hamilelik döneminde kıyafet seçiminde zorluk çekmeniz kuvvetle muhtemeldir. Gebeliğin ilerlemesiyle birlikte vücudun neredeyse her yerinde görülen değişiklikler, tercih edilen kıyafetten dolayı da zorluk yaşanmasına neden olabilmektedir. Bu nedenle aşağıda yer alan hamile kıyafetleri için ipuçları, kıyafet seçimi konusunda sizlere yardımcı olmak için hazırlanmıştır.

Hamilelikte kan sirkülasyonunun sağlıklı bir şekilde olması, son derece önemlidir. Kan dolaşımının sağlıklı olduğu durumlarda, bebeğe daha fazla kan pompalanmakta ve daha iyi beslenmesi sağlanmaktadır. Kan dolaşımının iyi olması aynı zamanda, anne adayında görülecek bulantı ve baş dönmesini de azaltacaktır. Bu nedenle sentetik ve naylon kumaşlar yerine, pamuk ağırlıklı kıyafetler tercih edilmelidir.

Bu süreçte ne kadar kilo alınacağı ve karnın ne kadar genişleyeceğini, önceden tahmin etmek mümkün değildir. Bu yüzden düğmeli ve fermuarlı hamile kıyafetleri yerine, esneme özelliği olan lastikli kıyafetleri tercih etmek ideal bir seçim olacaktır. Zor iliklenen veya patlamak üzere olan fermuarla kötü bir görüntü vermek yerine bu tercihi yapmak, gebelikte de şık kalmanızı sağlayacaktır.

yerine, esneme özelliği olan lastikli kıyafetleri tercih etmek ideal bir seçim olacaktır. Zor iliklenen veya patlamak üzere olan fermuarla kötü bir görüntü vermek yerine bu tercihi yapmak, gebelikte de şık kalmanızı sağlayacaktır. Gebelik döneminde göğüs bölgesinin rahatlığı, süt oluşumunu ve kalitesini artıracak düzeyde önemlidir. Bölgede kan dolaşımının rahat sağlanmasına engel olmayan kıyafetlerin tercih edilmesi, bunun için oldukça önemlidir. Bu yüzden biraz göğüs bölgesi dar olmayan hamile gömlekleri ya da hamile tunikler , bu konuda fazlasıyla işinizi görecektir.

ya da , bu konuda fazlasıyla işinizi görecektir. Soğuk günlerde tek parça boğazlı kazaklar yerine, alta rahat ve ince bir bluz ya da triko hırka, üzerine de ceket giymeyi tercih etmelisiniz. Böylelikle kapalı ve sıcak ortamlarda alttaki kıyafeti çıkarma lüksünüz olmasa da, ceketinizi çıkararak terlemeyi önleyebilirsiniz.

Hamile kıyafetleri seçerken, beğenmediğiniz kıyafetleri zorunluluk hissederek fiziksel mağazalardan almanıza gerek yok. Vücut tipinize en uygun ve sevebileceğiniz birçok kıyafet çeşidini, gebe kıyafetleri satan internet siteleri üzerinden bulmanız mümkün. Böylelikle hem seçiminizi daha geniş bir yelpazede yapabilir, hem de kıyafetleri daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz.

seçerken, beğenmediğiniz kıyafetleri zorunluluk hissederek fiziksel mağazalardan almanıza gerek yok. Vücut tipinize en uygun ve sevebileceğiniz birçok kıyafet çeşidini, satan internet siteleri üzerinden bulmanız mümkün. Böylelikle hem seçiminizi daha geniş bir yelpazede yapabilir, hem de kıyafetleri daha uygun fiyatlara temin edebilirsiniz. Hamile kıyafetlerinde dış giyim kadar, hamile iç giyim içinde doğru seçilmesi önemlidir. Kaliteli hamile iç çamaşırı kullanmak, kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaktır. Özellikle kaliteli ve pamuk ağırlıklı iç çamaşırlarını tercih etmeniz, tavsiyelerimiz arasında yer almaktadır.

Hamile kıyafetini internet üzerinden almayı düşünüyorsanız, sipariş vereceğiniz web sitesinin güvenilir olmasına dikkat edin. İnternet üzerinden hamile kıyafetleri satan birçok web sitesi varken, bu sitelerin büyük bir çoğunluğunda kargo sorunları ve önemli gecikmeler olmaktadır. İnternet üzerinden verilecek siparişlerin, hamilelik kıyafetleri üzerinde yoğun satışlar yapan Gorsin.com gibi sitelerden yapmanız olası sorunların önüne geçecektir. Gorsin.com sitesinin müşteri memnuniyeti konusundaki kalitesi, zaten herkes tarafından bilinmektedir. Bu web sitesi kalitesinde satış yapan diğer internet sitelerini de araştırarak, rahatlıkla kıyafet siparişi verebilirsiniz.