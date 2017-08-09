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Halı Altı Isıtma Sistemi

Yerden ısıtma sistemleri arasında tercih edilen çeşitlerden biri olan rexva karbon film ısıtıcı sistemi konut, villa, hastane, otel, iş yerleri, ofis, yat, sera, spor salonu, spa merkezi gibi mekanlarda parke ve halı altı ısıtma sistemi olarak kullanılmaktadır.

Halı Altı Isıtma Sistemi

Yerden ısıtma sistemleri arasında tercih edilen çeşitlerden biri olan rexva karbon film ısıtıcı sistemi konut, villa, hastane, otel, iş yerleri, ofis, yat, sera, spor salonu, spa merkezi gibi mekanlarda parke ve halı altı ısıtma sistemi olarak kullanılmaktadır.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 23:02
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Halı Altı Isıtma Sistemi

Yerden Isıtma Sistemi Nedir?

Son yıllarda iç mekanlarda enerji ve ısı yalıtımının büyük bir sorun haline gelmesi, yerden ısıtma sisteminin oluşmasını sağlamıştır. Yerden ısıtma sistemi, yaklaşık 50 derecedeki akışkan suyun hareketi ile sağlanan bir ısıtma yöntemidir. Bu yöntem ile beraber mekanın zeminde homojen bir ısıtma sağlanmaktadır. Geniş alanlarda kolay ve homojen ısı dağılımını sağlayan yerden ısıtma sistemi, her odada aynı ısının korunmasına da yardımcı olmaktadır.

Özellikle konutlarda son dönemde artış gösteren yerden ısıtma sistemi otel, okul, hastane, Türk hamamı, hava alanı, yollar ve cami ısıtma gibi birçok alanda tercih edilen yöntemlerin arasına girmiştir. Bu sistem ile beraber kullanılması gerekmeyen radyatör sayesinde mekan boşluğu daraltılmamış, aksine dekorasyona elverişli hale getirilmiş olmaktadır. Ekonomik ve hijyenik bir kullanımı olan yerden ısıtma sistemleri sulu ve karbon film çeşitleri ile beraber kullanılır.

Rexva Karbon Film Isıtıcı Nerelerde Kullanılır?

Yerden ısıtma sistemleri arasında tercih edilen çeşitlerden biri olan rexva karbon film ısıtıcı sistemi konut, villa, hastane, otel, iş yerleri, ofis, yat, sera, spor salonu, spa merkezi gibi mekanlarda parke ve halı altı ısıtma sistemi olarak kullanılmaktadır. Elektrik enerjisini ısı enerjisine çeviren karbon film ısıtıcı sistemi, iletken olmayan ve yanmayan filme karbon tabakanın işlenmesi ile elde edilmektedir. Isıtıcı filmin kalınlığının 1 santimetreden az olması sayesinde iç mekan döşemelerinde kalınlığa ve döşeme farklılıklarına yol açmaması tercih edilme sebeplerinin başında yer almaktadır.

Karbon film ısıtıcı sisteminin uygulaması parke altında yapılacak ise, seçilen parkenin ısı dayanımlı olması gerekmektedir. Halı altı uygulanacak karbon film ısıtıcı uygulamasında ise halının üzerine ağır bir eşyanın gelmemesi gerekmektedir. Bu sebeple genellikle konut ve villa gibi iç mekan ısıtmalarında halı altı değil, parke altı uygulama söz konusu olmaktadır. Konutlarda parke altı uygulanan bu ısıtma sisteminde cami gibi açık mekan uygulamalarında ekonomik halı altı ısıtma uygulama yapılmaktadır.

Rexva karbon film ısıtıcı sistemi iç mekan zeminine sürekli olarak döşenebileceği gibi belirlenen aralıklar ile de döşemesi yapılabilir. Bu sıklığın ayarlanması için iç mekanın ısı yalıtımının sağlanıp sağlanmadığı incelenmelidir. Isı yalıtımının sağlandığı mekanlarda karbon film ısıtıcı döşemesi, aralıklı olarak yapılabilir.

Rexva Karbon Film Isıtıcı Avantajları Nelerdir?

Halı ve parke altı uygulamaları ile kullanılabilen rexva karbon film ısıtıcının diğer ısıtma türlerine göre avantajları şu şekilde sıralanabilir:

  • Diğer ısıtma yöntemlerine göre karbon film ısıtıcısı yönteminde daha kolay ve hızlı uygulama yapılmaktadır.
  • Radyatör ekipmanı ve baca gerekmediğinden iç mekanda yer kaybı yaşatmaz.
  • Uygulama maliyeti diğer ısıtma yöntemlerine göre daha ekonomiktir.
  • Bakım maliyeti gerektirmeyen sistemde arıza oluşmadığından tamir de gerekmemektedir.
  • Su basması, çizilme, yırtılma ve delinme durumlarına karşı oldukça dayanıklıdır.
  • Film ısıtıcının her bir alanı ısı yaydığı için tüm mekanlarda aynı ısı kalitesi sağlanmaktadır.
  • 1 mm'yi bulmayan inceliği sayesinde döşeme kalınlığı değişmemekte, bu da kontrolsüz basamakların oluşmasını engellemektedir.
  • Bakteri oluşumunu azalttığı için sağlıklı ve hijyenik ortamlar yaratılmaktadır.
  • Toz birikiminin engellenmesi sayesinde alerjik durumların söz konusu olduğu ortamlarda rahatlıkla kullanılabilmektedir.
  • İnce oluşu sebebi ile zemin haricinde tavan ve duvarda da uygulaması yapılabilmektedir.
  • Yüzey olarak ısı yaydığı için karbon film ısıtıcıda ısı kaybı en az düzeye indirilmektedir.

Çeşitli mekanlarda kullanılabilen karbon film ısıtıcı sistemi, tarım sektöründe fındık, biber ve benzeri ürünlerin kurutulmasında, hayvancılık sektöründe ise barınak, çiftlik ve kovanların ısıtılmasında da homojen ısı yayılımı sayesinde tercih edilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

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