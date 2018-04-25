Hafif ve Sütlü Tatlı Çeşitleri

Ancak çağımızın en büyük sorunlarından biri olan zamansızlık, bu lezzetlerin çoğundan mahrum kalmamıza sebep olabiliyor. Özellikle sütlaç gibi geleneksel tatlı çeşitlerinizi hazırlamaya çoğu zaman vakit bulunamıyor.

Bu sorunu fark eden Kenton markası, bu lezzetlerden hiçbir sofranın mahrum kalmaması için pratik bir şekilde hazırlanabilen sütlaç karışımı hazırlayarak beğeniye sundu. Bu karışım elbette defalarca yapılan denemelerden sonra yakalanan en leziz karışım ve evde hızlı bir şekilde bu eşsiz tatlının yapılabilmesine olanak tanıyor.

Sadece Birkaç Dakikada Sütlaç Yapmanın Püf Noktası

Markanın hazır bir karışım şeklinde kullanıma sunduğu bu ürün Türk damak tadına uygun bir şekilde hazırlandığından lezzetiyle beğeni almayı başarıyor. İçerisinde sadece 1 litre süt ilave ederek ocakta karıştırma yoluyla harika bir sütlaç hazırlamak mümkün olabiliyor. Özellikle habersiz gelen misafirlerinize ikram etmek ya da ailenize leziz bir tatlı keyfi yaşatmak için bu ürünlere yönelebilirsiniz.

Üzerini dilediğiniz gibi süsleyerek servis edebileceğiniz hızlı sütlaç yapımı için mutfakta çok maharetli olmanız gerekmiyor. Süt ve hazır karışımı karıştırarak pişirdikten sonra kaynamasını bekleyin. Kaynadığı anda ocağın altını kapatarak karışımı kaselere dökün ve soğumaya bırakın. Soğumasının ardından buzdolabınızda 10 dakika bekleterek hemen servis edebilirsiniz.

Bu arada Kentin sadece sütlaç değil, diğer geleneksel tatlı çeşitlerini de yine hazır karışım şeklinde tüketime sunuyor. Seçenek yelpazesinin bir hayli geniş olduğunu söyleyebiliriz. Keşkül, sakızlı muhallebi, kazandibi, aşure hatta irmik helvası dahi mevcut. Aynı zamanda supangle, trileçe ve keşkül gibi ürün çeşitleri de bulunuyor.