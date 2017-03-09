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Güvenli Otobüs Bileti Sitesi

3D secure güvenlik sisteminin kullanıldığı site ile artık otobüs bileti almak daha güvenli..

Güvenli Otobüs Bileti Sitesi

3D secure güvenlik sisteminin kullanıldığı site ile artık otobüs bileti almak daha güvenli..

09 Mart 2017 Perşembe 10:32
12 Okunma
Güvenli Otobüs Bileti Sitesi

http://www.sanalotobus.com sitesi internet üzerinden online olarak otobüs bileti satışının yapıldığı bir bilet sitesi olma özelliği taşımaktadır.Kurulum amacı seyahat yapmak isteyenlerin zaman kazanmasını sağlamak aynı zamanda en uygun bileti sunara para kazanmasını sağlamak. Nasıl işlemekte olduğunu şöyle özetleyelim. Ankara dan Kayseri'ye seyahat etmeyi planlıyorsunuz siteye giriş yaptıktan sonra bulunduğunuz il Ankara gideceğiz il Kayseri olarak sisteme bilgileri giriyorsunuz .Tarih ve yolcu sayısının bilgileri de giriliyor ve bilet arama motoruna ara komutunu veriyorsunuz.Böylece karşınızda o güzergahta seferleri olan otobüs firmaları listeleniyor Buradan firma, fiyat, saat otobüs özellikleri gibi çeşitli kriterlerinizi karşılaştırarak koltuk numaranızı seçiyorsunuz. ve bu işlem ile birlikte ödeme bilgileri ve yolculara ait isim soy isim gibi bilgiler ile birlikte sisteme giriyorsunuz. 3D secure güvenlik sisteminin kullanıldığı sitede bankanızdan cep telefon numaranıza şifreyi girdikten sonra başarılı olan işlemler için sonuç sayfasına otomatik olarak yönlendiriliyorsunuz.Tabi sefer bilgileriniz mail adresiniz ve cep telefonunuza çoktan gelmiş oluyor. Artık otobüs biletinizi satın almış bulunmaktasınız otobüs hareket saatinden önce gittiğiniz taktirde biletinizi gişeden yazdırabiliriniz.

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Anahtar Kelimeler:
Otobüs Bileti
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