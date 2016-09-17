Günü Birlik Çanakkale Turları

Çanakkale Turları isimli firmamız günü birlik olarak Ayvalık tekne turu, Çanakkale Şehitlik turu, Assos ve Kaz Dağları turu, Bozcada turu, Gökçeada turu olmak üzere farklı kategorilerde kaliteli tur imkânlarını Çanakkale ziyaretçilerine sunmaktadır. Bu kapsamda uygun fiyatlı düzenlediği turlarda kaliteden ödün vermemekte, özel olarak seçilen rehberleriyle Çanakkale ruhunu adım adım yaşamanıza olanak sağlamaktadır. Firmamız bu nedenle kısa sürede bölgede ilk akla gelen tur firmalarından birisi hale gelmiş, adı ise her alanda kalite ve profesyonellikle anılır olmuştur. Verdiği rehberlik hizmetinin yanında ulaşım, yemek, konaklama ve 7/24 destek konusunda da Çanakkale ziyaretçilerine çözüm ortaklığı yapmaktadır. Firmamızın düzenlediği turlara katılanların hiçbir sorun düşünmeden sadece turun tadını çıkarmaları yeterli olacaktır, çünkü biz sizler için her ayrıntıyı düşünüyoruz.
Çanakkale Turları kapsamında düzenlenen turlarda tarihi ve kültürel mekânlara yapılan ziyaretlerde müzelerin önemini sanırız bilmeyen yoktur. Bu nedenle firmamız günübirlik turlarında neredeyse bölgede bulunan tüm müzelere gezme imkânı sunmakta ve müze girişlerini ise tur kapsamına alarak ziyaretçilere müze girişi imkânı sağlamaktadır. Tarihi ve kültürü en iyi anlatan müzeler bu sayede eskizsiz olarak gezilerek Çanakkale ruhu daha anlamlı olarak yaşanmaktadır. Bunun dışında turlarımızda ulaşım en konforlu şekilde sağlanmakta ve tur sırasında ulaşım için herhangi bir ek ücret talep edilmektedir. Her ne kadar turlarımız günü birlik olarak gerçekleştirilse de konaklama ihtiyacı hissedenler için firmamız anlaşmalı otellerden rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlı çözümleri sizlere sunarak rahat etmenizi sağlamaktadır.
Çanakkale Turları, sadece katılımcıların rehberlik hizmetlerini değil aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran, düşünen ve gerektiğinde çözüm sunan bir firmadır. Bu nedenle de yılda hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler doğa, kültür ya da tarihi amaçlı turlara rağbet göstermektedir. Bu durum firmamızın doğru yolda ilerlediğinin en büyük göstergesidir. Ancak, bu durum asla firmamızın yapması gereken her hizmeti sağladığı anlamına gelmediği gibi, firmamız sizlerin memnuniyetini ön planda tutarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bu gelişim sürecinde çağın gereklerini düşünen firmamız sizlere her gün 24 saat hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. Tur ihtiyaçlarınızda bizimle istediğiniz zaman iletişime geçmenizi heyecanla bekliyoruz.
Çanakkale Turları kapsamında düzenlenen turlarda tarihi ve kültürel mekânlara yapılan ziyaretlerde müzelerin önemini sanırız bilmeyen yoktur. Bu nedenle firmamız günübirlik turlarında neredeyse bölgede bulunan tüm müzelere gezme imkânı sunmakta ve müze girişlerini ise tur kapsamına alarak ziyaretçilere müze girişi imkânı sağlamaktadır. Tarihi ve kültürü en iyi anlatan müzeler bu sayede eskizsiz olarak gezilerek Çanakkale ruhu daha anlamlı olarak yaşanmaktadır. Bunun dışında turlarımızda ulaşım en konforlu şekilde sağlanmakta ve tur sırasında ulaşım için herhangi bir ek ücret talep edilmektedir. Her ne kadar turlarımız günü birlik olarak gerçekleştirilse de konaklama ihtiyacı hissedenler için firmamız anlaşmalı otellerden rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlı çözümleri sizlere sunarak rahat etmenizi sağlamaktadır.
Çanakkale Turları, sadece katılımcıların rehberlik hizmetlerini değil aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran, düşünen ve gerektiğinde çözüm sunan bir firmadır. Bu nedenle de yılda hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler doğa, kültür ya da tarihi amaçlı turlara rağbet göstermektedir. Bu durum firmamızın doğru yolda ilerlediğinin en büyük göstergesidir. Ancak, bu durum asla firmamızın yapması gereken her hizmeti sağladığı anlamına gelmediği gibi, firmamız sizlerin memnuniyetini ön planda tutarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bu gelişim sürecinde çağın gereklerini düşünen firmamız sizlere her gün 24 saat hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. Tur ihtiyaçlarınızda bizimle istediğiniz zaman iletişime geçmenizi heyecanla bekliyoruz.
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Son Güncelleme: 17.09.2016 21:50