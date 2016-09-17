Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 19°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118296
ALTIN
162.570
DOLAR
3.8350
STERLİN
5.3279
EURO
4.7242
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Günü Birlik Çanakkale Turları

Çanakkale Turları, sadece katılımcıların rehberlik hizmetlerini değil aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran, düşünen ve gerektiğinde çözüm sunan bir firmadır.

Günü Birlik Çanakkale Turları

Çanakkale Turları, sadece katılımcıların rehberlik hizmetlerini değil aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran, düşünen ve gerektiğinde çözüm sunan bir firmadır.

17 Eylül 2016 Cumartesi 22:05
317 Okunma
Günü Birlik Çanakkale Turları
Çanakkale Turları isimli firmamız günü birlik olarak Ayvalık tekne turu, Çanakkale Şehitlik turu, Assos ve Kaz Dağları turu, Bozcada turu, Gökçeada turu olmak üzere farklı kategorilerde kaliteli tur imkânlarını Çanakkale ziyaretçilerine sunmaktadır. Bu kapsamda uygun fiyatlı düzenlediği turlarda kaliteden ödün vermemekte, özel olarak seçilen rehberleriyle Çanakkale ruhunu adım adım yaşamanıza olanak sağlamaktadır. Firmamız bu nedenle kısa sürede bölgede ilk akla gelen tur firmalarından birisi hale gelmiş, adı ise her alanda kalite ve profesyonellikle anılır olmuştur. Verdiği rehberlik hizmetinin yanında ulaşım, yemek, konaklama ve 7/24 destek konusunda da Çanakkale ziyaretçilerine çözüm ortaklığı yapmaktadır. Firmamızın düzenlediği turlara katılanların hiçbir sorun düşünmeden sadece turun tadını çıkarmaları yeterli olacaktır, çünkü biz sizler için her ayrıntıyı düşünüyoruz.

Çanakkale Turları kapsamında düzenlenen turlarda tarihi ve kültürel mekânlara yapılan ziyaretlerde müzelerin önemini sanırız bilmeyen yoktur. Bu nedenle firmamız günübirlik turlarında neredeyse bölgede bulunan tüm müzelere gezme imkânı sunmakta ve müze girişlerini ise tur kapsamına alarak ziyaretçilere müze girişi imkânı sağlamaktadır. Tarihi ve kültürü en iyi anlatan müzeler bu sayede eskizsiz olarak gezilerek Çanakkale ruhu daha anlamlı olarak yaşanmaktadır. Bunun dışında turlarımızda ulaşım en konforlu şekilde sağlanmakta ve tur sırasında ulaşım için herhangi bir ek ücret talep edilmektedir. Her ne kadar turlarımız günü birlik olarak gerçekleştirilse de konaklama ihtiyacı hissedenler için firmamız anlaşmalı otellerden rezervasyon yaptırarak uygun fiyatlı çözümleri sizlere sunarak rahat etmenizi sağlamaktadır.

Çanakkale Turları, sadece katılımcıların rehberlik hizmetlerini değil aynı zamanda tüm ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduran, düşünen ve gerektiğinde çözüm sunan bir firmadır. Bu nedenle de yılda hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler doğa, kültür ya da tarihi amaçlı turlara rağbet göstermektedir. Bu durum firmamızın doğru yolda ilerlediğinin en büyük göstergesidir. Ancak, bu durum asla firmamızın yapması gereken her hizmeti sağladığı anlamına gelmediği gibi, firmamız sizlerin memnuniyetini ön planda tutarak kendini geliştirmeye devam etmektedir. Bu gelişim sürecinde çağın gereklerini düşünen firmamız sizlere her gün 24 saat hizmet vermenin gururunu yaşamaktadır. Tur ihtiyaçlarınızda bizimle istediğiniz zaman iletişime geçmenizi heyecanla bekliyoruz.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 17.09.2016 21:50
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Turları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seviyeli Muhabbet Odaları
Seviyeli Muhabbet Odaları
İstanbul İskele Kiralama
İstanbul İskele Kiralama
Uron iPhone, Samsung ve iPad Servis Hizmeti İle Ekran Değişimi Yapıyor
Uron iPhone, Samsung ve iPad Servis Hizmeti İle Ekran Değişimi Yapıyor
SEO Fiyatları
SEO Fiyatları
Ses Yalıtım
Ses Yalıtım
Opencart Global ile Opencart Türkçe Ekleme Hizmeti
Opencart Global ile Opencart Türkçe Ekleme Hizmeti
Eğlenceli Giyim Ürünleri
Eğlenceli Giyim Ürünleri
ESWT Şok Dalga Tedavisiyle Mutlu Yaşam
ESWT Şok Dalga Tedavisiyle Mutlu Yaşam
Diş Teli Tedavisi
Diş Teli Tedavisi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ