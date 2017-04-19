Eğer bu fikir kulağınıza hoş geliyorsa gulet kiralama ile ilgili size bazı tavsiyelerimiz var:

Öncelikle size ait bir gulet ile tatil yapabilmek için birlikte seyahat edebileceğiniz kafa dengi bir grup kurmakla planlamaya başlayabilirsiniz.

Bir sonraki adımda mavi tura kaç kişi katılacağınıza karar vermeniz ve kişi başı günlük ne kadar bütçe ayırabileceğinizi belirlemek olmalıdır.

Üçüncü adımda gitmek istediğiniz rotayı belirledikten ya da deneyimli ekibimizin belirlediği rotalardan seçiminizi yaptıktan sonra gulet seçiminiz oldukça kolaylaşacaktır.

Turkyacht.com websitemizden standart, lüks ya da delüks guletlerimizden birini bütçenize göre seçebilirsiniz.

Nisan ayından başlayıp Ekim ayı sonuna kadar Mavi yolculuk programı yapabilir, gulet kiralayabilirsiniz. Ülkemizde mavi yolculuğa olan ilginin her yıl katlanarak artmaktadır. Bu sebeple erken rezervasyon yapmanızı ve tatilinizi riske atmamanızı öneriyoruz.

Guletlerimiz, farklı kabin sayılarına sahip olup, her kabinde ayrı tuvalet, banyo ve lavabo mevcuttur. Kabinler genellikle master kabin olup, double yatak kapasitesine sahiptir.

Guletlerimizde sevdiklerinizle birlikte, usta aşçılarımızın eşsiz yemekleri ve Ege’nin leziz mezeleriyle damağınız şenlenirken, berrak denizin, parlak güneşin, huzurun, kuş seslerinin, gün batımlarının keyfine varmak isterseniz sizleri de Turkyacht ayrıcalığı ile mavi yolculuğa davet ediyoruz. www.turkyacht.com websitemizde zevkinize ve bütçenize uygun olan guleti bulup, detaylarını inceleyebilir ve bizimle iletişime geçebilirsiniz.