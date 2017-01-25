Kurulduğu yıldan bu yana müşterilerimizin memnuniyetini ve güvenini kazanarak sektörün öncüsü olmuştur, memnun müşteri potansiyelini gün geçtikçe artırmıştır. Gülaçtı halı yıkama fabrikası titiz bay ve bayanların ilk tercihi olmuş, ilkelerinden asla taviz vermeden en iyi halı yıkama hizmetini sunmaya devam etmektedir. Biz günlük değil ömürlük müşterilerle yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz.

Gülaçtı halı yıkama firması ile tertemiz halılarınızla, koltuklarınızla gönül rahatlığıyla misafirlerinizi ve tüm hane halkını ağırlayabilir, güvenilir, sağlıklı ortamlar sağlayabilirsiniz. Biz kendimizi methetmiyoruz.. Yüzünüzü güldüren temizlik hizmetimizle sizin bizi methetmenizi, tavsiye etmenizi arzuluyoruz. “Gülaçtı Halı Yıkama” ile tanışın, diyoruz.

Yaşamımızda önem taşıyan olmazsa olmaz dediğimiz halı ve koltuklarımız sıkça vakit geçirdiğimiz ev ya da işyerlerimizde sağlıklı bir ortam oluşturmak için yıkama işlemine sıkça tabii tutulmalıdır. Uzun süre yıkanmayan halı ya da koltuklarımızın görünmeyen mikrobik bakteriler sağlığımızı son derece etkilemektedir. Gülaçtı halı yıkama güçlü temizlik ekipmanları göz ile görünmeyen kir ve mikropları yok eder ve gözle görülen lekeleri de itinayla temizler.. Gülaçtı halı yıkama; halı yıkama alanında en modern gelişmiş teknikler kullanarak siz müşterilerimize kaliteli hizmetin farklılığını sunmaktadır.

Gülaçtı halı yıkama firması Antika, Nepal, Step, El dokuma, Shaggy , Bünyan, Milas, Isparta ve Makine halılarınızı hijyen kurallarına uygun olarak titizlikle halılarınıza zarar vermeden renklerine hiçbir şekilde zarar gelmeden şıklığını bozmadan doğru ve etkin halı yıkama teknikleri ile temizler. Bunun yanı sıra halı yıkamada kullanılan en yeni temizlik ürünleri kullanılmaktadır. Ayrıca Gülaçtı halı yıkama; koltuk, yorgan ve battaniye yıkama hizmetleri de vermektedir.

Evinizde yaptığınız halı yıkama işlemi gözle çok temiz gibi görünse de tam olarak ideal temizlik sağlanamadığı için sağlığınızı tehdit eder. Halı yıkama fabrikamızda bulunan ekipmanlarımız halılarınızı tamamen tozlardan arındırır ve yıkama aşamasına geçilir, yıkama işlemi tamamlandıktan sonra halı vakumlanarak tüm kir ve lekelerden arındırılır. Sıkma makinelerinde suyu çekilir. Özel kurutma odalarında toza maruz kalmadan kurutulur. Yeni nesil halı yıkama makineleri ve halılarınıza zarar vermeyen halı temizleme şampuanı kullanılarak, halılarınız tüm mikroplardan ve lekelerden arınır. Halılarınız Gülaçtı halı yıkama sayesinde ilk günkü temizliğine kavuşur. Halılarınız evinizden teslim alınır ve evinize teslim edilir, özel istek ve koşullara göre yerinde halı yıkama hizmeti de verilmektedir. Gülaçtı halı yıkama bünyesinde kurulan ekipler ile sizlere geniş bir hizmet yelpazesi sunulmaktadır. Değerine paha biçemediğiniz, maneviyatı yüksek olan halılarınız, koltuklarınız, yorgan ve battaniyeleriniz sıradan firmalara teslim edilmemelidir zira telafisi güç zararlar açılabilir. Gülaçtı halı yıkama siz müşterilerimizin değerli halı, koltuk, battaniye ve yorganlarına zarar vermeden ilk aldığınız günde ki gibi içinizi ferahlatan bahar havasında sonsuz güven ve temizlik hizmeti sunar.

Halı yıkama firmamız İstanbul Avrupa yakasında yoğun ve hızlı bir şekilde hizmet vermektedir (Aksaray Halı Yıkama, Alibeyköy Halı Yıkama, Altınşehir Halı Yıkama, Ataköy Halı Yıkama, Atışalanı Halı Yıkama, Avcılar Halı Yıkama, Bağcılar Halı Yıkama, Bahçelievler Halı Yıkama, Bahçeşehir Halı Yıkama, Bakırköy Halı Yıkama, Başakşehir Halı Yıkama, Bayrampaşa Halı Yıkama, Beşiktaş Halı Yıkama, Beşyüzevler Halı Yıkama, Beylikdüzü Halı Yıkama, Beyoğlu Halı Yıkama , Büyükçekmece Halı Yıkama, Çağlayan Halı Yıkama, Fatih-Çarşamba Halı Yıkama, Çeliktepe Halı Yıkama, Edirnekapı Halı Yıkama, Eminönü Halı Yıkama, Esenkent Halı Yıkama, Esenler Halı Yıkama, Esenyurt Halı Yıkama, Eyüp Halı Yıkama, Fatih Halı Yıkama , Ferahevler Halı Yıkama, Florya Halı Yıkama, Gazi Mahallesi Halı Yıkama, Gaziosmanpaşa Halı Yıkama, Göktürk Halı Yıkama, Gültepe Halı Yıkama, Güneşli Halı Yıkama, Güngören Halı Yıkama, Habibler Halı Yıkama, Hadımköy Halı Yıkama, Halkalı Halı Yıkama, Haznedar Halı Yıkama, İkitelli Halı Yıkama, Kağıthane Halı Yıkama, Kasımpaşa Halı Yıkama, Kayaşehir Halı Yıkama, Kıraç Halı Yıkama, Kocamustafapaşa Halı Yıkama, Küçükçekmece Halı Yıkama, Küçükköy Halı Yıkama, Laleli Halı Yıkama, Levent Halı Yıkama, Mecidiyeköy Halı Yıkama, Merter Halı Yıkama, Nurtepe Halı Yıkama, Okmeydanı Halı Yıkama, Örnektepe Halı Yıkama, Rami Halı Yıkama, Sanayi Mahallesi Halı Yıkama, Sarıyer Halı Yıkama, Şişli Halı Yıkama, Sultangazi Halı Yıkama, Taksim Halı Yıkama, Topkapı Halı Yıkama, Tozkoparan Halı Yıkama, Yenibosna Halı Yıkama, Yeşilköy Halı Yıkama, Yeşilpınar Halı Yıkama, Zeytinburnu Halı Yıkama ). Ekibimiz ücretsiz servis araçlarımızla halılarınızı evinizden alır, temizlik işlemi tamamlanıp halılarınız tamamen kuruduktan sonra herhangi bir katlanmaya kırışmaya maruz kalmayacak şekilde paketlenir. Ekibimiz sizi arayarak halılarınızı teslim edeceği tarihi bildirir, siz müşterimiz ne zaman müsaitseniz halılarınız evinize teslim edilir.

Firmamız düzenlediği kampanyalarla da dikkat çeker. Müşterilerimizden gelen yorumlar bizi oldukça mutlu etmektedir.

Bir firmanın sektördeki tecrübe ve güvenirliliğini firmanın yaşı ve referanslarından anlayabilirsiniz. Bizim için müşterinin isteklerini karşılamak en iyi ve doğru bir şekilde hizmet sunmak birinci ve asıl olan hedefimizdir. Tercih ettiğiniz Gülaçtı halı yıkama firmasının derin, hijyenik, sağlıklı, temizlik anlayışıyla güvenilir ellerdesiniz. Gülaçtı halı yıkama ile hem evinizi hem de ruhunuzu sevindirin.