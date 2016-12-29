Özellikle kadınlar aldığı kiloları sağlıklı bir şekilde vermek için çok fazla para ve zaman harcamaktalar. Kış aylarına girdiğimiz şu günlerde vücut için kilo alımları başlıyor ve vücut kendisini kışa hazırlamaya başlıyor. Şunu unutmamak gerekir ki sağlıklı zayıflama sadece kış aylarında değil hayatımızın her anında uygulamamamız gereken yöntemlerdir. Hazır gıdalar tüketim acısından kolay ve pratik ama sağlık açısından bir o kadar sakıncalıdır. Hazır gıdalarda obezite ve aşırı kilo için büyük riskler taşımaktadırlar. Kilo alma sebeplerini sadece kış aylarına bağlamamak gerekir. Kilo alma sebepleri;
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Genetik yatkınlık
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Stres -Çeşitli ilaçlar (Anti depresan gibi)
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İnsülin direnci
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Vücuttaki hormonal dengesizlikler
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Pasif yaşam - hareketsiz yaşam gibi daha sayacağımız pek çok sebep kilo alımı için etkenlerden sadece birkaçı.
Sağlıklı Kilo Verme Yöntemleri
1-
Diyetisyene gitmek
2-
Spor yapmak
3-
Düzenli uyku
4-
Yediklerine ve içtiklerine dikkat etmek
5-
Stresten uzak durmak
Dikkat Etmeniz Gereken Hususlar
Öncelikle sağlıklı yaşamın en büyük kâbuslarından aşırı kilo vücut dengesinin en düşmanlarından birisidir. İdeal kilomuza ulaşmak için diyet yapmalısınız. Bu konuda greçka diyeti
gibi birçok sağlıklı diyet bulabilirsiniz. Eğer hiçbir şey yemiyor ama yine de kilo alıyorum diyorsanız sizi mutlaka bir sağlık kuruluşuna danışmanızı öneririm. Vücudunuzda ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Ani kilo vermeyi düşünmek vücut dengesini daha da bozacağı için daha da tehlikeli sonuçlara sebebiyet verebilir.
Reytingi düşük olan Televizyon kanallarında verilen aldatıcı reklamlara asla itibar göstermemek lazım. Hem paranızdan daha da önemlisi hem de sağlığınızdan olabilirsiniz. Bu konuyla ilgili çeşitli olayları televizyonlarda görmekteyiz.
Sağlık Kilo Vermek İçin Neler Yapmalıyız?
Kilo vermek için çok acele etmememiz gerekir Reel düşünmemiz gereklidir. En uygun kilo verme şekli haftada en fazla 1 kilo verdiren programlardır.
Porsiyonlarımızı küçültmemiz bizim için çok önemlidir.
Günün en önemli öğünü kahvaltıdır bu hiçbir zamana unutulmamalıdır.
Akşam saat 19’dan sonra yememek yemekten kaçınmalı. Yemekten ortalama 20 dakika önce içeceğimiz bir bardak su iştahımızı azda olsa kesip daha da az bir öğün yememize neden olacaktır. Örneğin; grecka diyeti
iştahınızı kesmesi için bol bol su içmenizi önerir.
İş hayatının kötü noktalarından biriside spora yeterli zamanı ayıramıyor oluşumuz. Kimimiz spor salonlarına yazıldığı halde iş temposundan dolayı spor salonu yerine evine gidip dinlenmeyi tercih ediyor. Spor salonuna gitmesek bile toplu taşımayla eve giderken birkaç durak önce inip eve yürümek daha uygun ve yararlı olacaktır.
Yerli yersiz ilaç kullanmamak doktor tavsiyesi dışında ilaca yönelmemek gerekir.
Günde ortalama 2 litreye yakın su tüketmeliyiz. Kış aylarında terlemenin az olması su kabımızın olmayacağı anlamına gelmez. Kışında yeterli su alımını gerçekleştirmek çok önemlidir.
Meyve suyu tüketmek yerine meyveyi posasıyla tüketmek her zaman daha sağlıklı olacaktır. Bir bardak meyve suyundaki kalori aynı meyvenin kendisinden fazla olacağı için kilo veren kişiler için pek tavsiye edilmez.
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