Göz altlarında oluşan kahverengi görüntü genel olarak göz altı morukları olarak adlandırılmaktadır. Özellikle, bu tür sıkıntı yaşayan kişiler göz altı morluğu nedir ve nasıl geçer gibi soruları sıklıkla sormaktadır. Uzm. Dr. Hande Ulusal bu rahatsızlığı sürekli yaşayan kişiler için farklı tedavi uygulamalarını hastalara sunmaktadır. Öncelikli olarak Uzm. Dr. Hande Ulusal göz altı morluğu için derecelendirme yapılarak, renk değişimlerine göre gerekli müdahalenin yapılması gerektiğini söylemektedir. Bu açıdan, Uzm. Dr. Hande Ulusal göz altı morluğu tedavisi için farklı uygulamaların mümkün kılındığını belirtmektedir.

Göz Altı Morluğu Tedavisi

Uzm. Dr. Hande Ulusal göz altı morluğuna neden olan durumlara göre farklı türlerde tedavi uygulandığı bilgisini vermektedir. Özellikle, kişilerin göz altı kısmında genetik bir özellik taşıyan kahverengi bir morluk durumu söz konusu ise bu durum dikkate alınarak, bu bölgeye genel bir uygulama yapılmaktadır. Böyle bir durum olduğunda Uzm. Dr. Hande Ulusal, göz çevresi peelingleri ve çeşitli lazer uygulamalarını bir arada kullanarak, göz altında oluşan kahverengi görüntüden hastaların rahatlıkla kurtulabileceğini söylemektedir.

Eğer, göz altında hem çukurluk hem de morluk söz konusu olursa Uzm. Dr. Hande Ulusal, böyle hastalarda ise genellikle göz altı ışık dolgu tedavisini önermektedir. Kişilerde göz altı deri tabakasının ince olmasından dolayı damarların renk olgusunu dışarı vurması söz konusuysa yine bu durumda da Uzm. Dr. Hande Ulusal lazer tedavisinin kişilerde gerekli olduğunu belirtmektedir.

Göz Altı Morluğu Neden Oluşur?

Göz altı morluğu yaşayan kişiler genellikle göz altı morluğu neden oluşur şeklinde araştırmalar yapmaktadır. Göz altı morluklarını Uzm. Dr. Hande Ulusal, 3 nedene bağlamıştır. Bunlardan birincisi deriye renk veren melonosit maddesinin göz altlarında fazlaca üretilmesi morluklara neden olmaktadır. Uzm. Dr. Hande Ulusal, ikinci neden olarak göz altındaki derinin fazla ince olmasından dolayı damarların dışarıya mor bir renk vermesine bağlamaktadır. Göz altı morluğunun üçüncü nedeni ise Uzm. Dr. Hande Ulusal göre göz yaşı oluğunu çukur şeklinde olmasıdır. Bu çukur zamanla kolajen kaybına da uğrayarak, zayıflamaya ve daha derinleşmeye başlar. Böylelikle, göz altlarında morluklar söz konusu olur.