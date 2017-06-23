Gönül Kolat Özel Koleksiyonu Tesettür Abiye Adresinde

Tesettür giyimi içinde yepyeni bir soluk ve de pırıltıyı katan Gönül Kolat, koleksiyonlarında yer alan özel tasarımları ile genç hanımların ilgi odağı oldu. Farklı tasarımlarını renk tonları ile uyumlu bir hava içinde yansıttığı yeni koleksiyon ürünlerine Tesettür Abiye adresinin uygun ve avantajlı ödeme seçenekleri ile sahip olabilirsiniz.

Gönül Kolat Koleksiyon Parçaları

Gönül Kolat tuniklerinde dantellin zarafetinden faydalanırken farklı kumaş türlerine de yer açıyor. Koleksiyon içersinde elbise ve tunik gibi modellerin yanı sıra haricinde bluz, etek, abiye gibi kombinasyon oluşturabileceğiniz modeller de koleksiyon parçaları içersinde yer alıyor.

Elbise ve bluz gibi seçimlerde sade modellere yer açan tasarımcı aynı zamanda abiye modellerinde zarafet ve şıklığı ön plana taşıyacak olan özel tasarımlara yer veriyor.

Tasarımcının günlük yaşamda sergilenebilen tüm koleksiyon parçaları aynı zamanda iş yaşamınızda da sizlere eşlik edecek tarzda tasarımlara sahiptir. Takım olarak yer açılan günlük ya da iş yaşamında kullanabileceğiniz parçaların yanı sıra özel gün eve davetlerde tercihe edebileceğiniz tasarımları da koleksiyon içinde görmeniz mümkün.

Gönül Kolat tasarımları içerisinde yer alan elbise tasarımlarında Osmanlı şaşalı ve ihtişamlı görüntüsünün yanı sıra sadeliğin ve tek rengin hâkim olduğu modelleri de görme imkânınız bulunuyor.

Gönül Kolat Koleksiyon Parçalarına Ulaşmanın Avantajlı Yolu

Zarafetin ve sadeliğin farklı esintisine sahip olan Gönül Kolat koleksiyonu avantajlı ödeme ve fiyat seçenekleri ile Tesettür Abiye adresinde sizler ile buluşuyor. Farklı birçok marka ve tasarımcının ürünlerinin yer aldığı siteden yapacağınız tüm alışverişlerde ürünlerinizi ücretsiz olarak değiştirebilir ya da iade edebilirsiniz.

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