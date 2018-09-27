Gömme Sistemlerde Sadece Yetkili Servisi Çağırın

Sudaki kireç oranının yoğunluğu nedeniyle oluşan tortular, spiral hortum içerisinde yer alan contaların eskimesi, sağ ve solda yer alan kapağı tutturmaya yarayan kelebek başlı plastik somunlar rezervuar sisteminde su kaçaklarına neden olurlar. Su kaçırma problemine zaman içinde müdahalede bulunulmazsa yüksek su faturaları ödemek zorunda kalabilirsiniz. Ayrıca gömme rezervuarın iç aksamında bir problem olabilir, sifona bastığınızda su gelmeyebilir gibi problemlerle canınızı sıkmanıza hiç gerek yoktur, en yakın gömme rezervuar servisi aranarak usta çağırılabilir. Geberit, Vitra, ECA, Serel, Grohe, Sanica, Schwab gibi sektöründe öncül firmaların gömme rezervuar servisi hizmetleri konusunda müşteri hizmetleri, telefon hatları, whatsup iletişimleri gibi geniş iletişim ağları vardır.

Arızalar Sonrası Değişimi Yapılan Parçalar Orijinal Parçalar Olacaktır

Evlerin metrekareleri küçüldükçe yer tasarrufu sağlamak ve evlerin kullanım alanını artırmak için tasarımcılar kullanılan parçaların duvara monta edilebilir hallerini geliştirmeye çalışmaktadırlar. Kullanımı kolay ve görünümü göze hoş gelmekle beraber gömme klozet ve rezervuar sistemlerinin yedek parçalarının bulunması normal sistemlere göre kolay değildir. Arızalar meydana geldiğinde mutlaka gömme klozet servisi konusunda yetkili olan bir yer ile görüşün; gömme sistemlerin tamiratı konusunda tecrübeli kişilerden yardım alınız. Deneyimli olmayan kişilerin yekpare parçalara yaptıkları müdahale ya da onarım sırasında tırnaklara verdikleri zararlar size daha pahalıya patlar. Gömme klozet servisi tamiratı yaparken markanıza uygun orijinal yedek parçaları kullanacaktır.

Arıza Çıktığında Yetkili Servisi Arayın