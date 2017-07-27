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Gömlek Olgunluğun sembolü

ster spor tarzda, ister klasik tarzda bir gömlek modeli seçin. Doğru kombinasyon ile bütün kıyafetlerinize uydurarak hem pantolonunuza ve görünümünüze şıklık, hemde duruşunuza bir olgunluk katmış olursunuz.

Gömlek Olgunluğun sembolü

ster spor tarzda, ister klasik tarzda bir gömlek modeli seçin. Doğru kombinasyon ile bütün kıyafetlerinize uydurarak hem pantolonunuza ve görünümünüze şıklık, hemde duruşunuza bir olgunluk katmış olursunuz.

27 Temmuz 2017 Perşembe 07:17
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Gömlek Olgunluğun sembolü

Nasıl ki papyon ve kravat takım elbiselerin ve smokinlerin tamamlayıcısı ise gömlekte üniformaların, takımların, smokinlerin ve çoğu sektördeki farklı tasarımları ile çalışanların tamamlayıcısıdır. Renk renk, çeşit çeşit ve bir şortla bile kolayca kombinini gerçekleştirebileceğiniz gömlek, muhteşem uyumu ile adeta erkeklerin gardolaplarını süslemektedir.

Nereden çıktı bu gömlek?

Gömlek, ilk olarak mısırlılar tarafından kolları ve boynu açık bir şekilde dikdörtgen bir keten parçası kullanılmıştır. Ortaçağ dönemlerinde kraliyet ailesi ve soylular tarafından kullanılmış olan gömlek, 16. yüzyılda dantellerle ve fırfır tarzı eklemeler ile süslenerek ağır ve soylu bir görünüme sahip olmuştur. Avrupa da 18. ve 19. yüzyıllarda çok katlı olarak bir modaya dönüşen gömlek, 1920 lerde takılıp çıkarılan yakalar şeklinde üretilmeye başlanmıştı. Günümüzde son hal olarak ve sabit yakalı olarak her yaşa ve tarza uygun olarak üretilmektedir.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
Gömlek
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