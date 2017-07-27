Gömlek Olgunluğun sembolü

Nasıl ki papyon ve kravat takım elbiselerin ve smokinlerin tamamlayıcısı ise gömlekte üniformaların, takımların, smokinlerin ve çoğu sektördeki farklı tasarımları ile çalışanların tamamlayıcısıdır. Renk renk, çeşit çeşit ve bir şortla bile kolayca kombinini gerçekleştirebileceğiniz gömlek, muhteşem uyumu ile adeta erkeklerin gardolaplarını süslemektedir.

Nereden çıktı bu gömlek?