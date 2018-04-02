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GNC Ürünleri Ankara Botanik Ecza'da!

GNC Live Well, vitamin ve mineral içeren gıda takviyeleri üreten bir firmadır. 1935 yılında kurulan GNC Live Well, Amerika’nın en büyük gıda takviyesi üreten firmalarından biridir. Aynı zamanda Avrupa’da da oldukça tercih edilen bir markadır.

GNC Ürünleri Ankara Botanik Ecza'da!

GNC Live Well, vitamin ve mineral içeren gıda takviyeleri üreten bir firmadır. 1935 yılında kurulan GNC Live Well, Amerika’nın en büyük gıda takviyesi üreten firmalarından biridir. Aynı zamanda Avrupa’da da oldukça tercih edilen bir markadır.

02 Nisan 2018 Pazartesi 12:57
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GNC Ürünleri Ankara Botanik Ecza'da!

GNC ürünleri nerede satılır?

Botanik Ecza, GNC ürünlerinin yetkili bayisidir! 444 4 996 no’lu telefonu arayarak hemen sipariş verebilirsiniz.

GNC Live Well, vitamin ve mineral içeren gıda takviyeleri üreten bir firmadır. 1935 yılında kurulan GNC Live Well, Amerika’nın en büyük gıda takviyesi üreten firmalarından biridir. Aynı zamanda Avrupa’da da oldukça tercih edilen bir markadır.

GNC ürünlerinin formülasyonunda kullanılan hammaddeler, doğal kaynaklardan elde edilmektedir. GNC ürünleri genellikle sporcular ve mineral, vitamin desteğine ihtiyaç duyan insanlar tarafından tüketilmektedir. Amerikan Sağlık Örgütü tarafından kabul edilen ‘Önerilen Günlük Miktar” standartlarına göre üretilen GNC ürünleri, bütün üretim aşamalarında son teknolojik standartları kullanmaktadır.

GNC’nin sloganı olan Live Well, “iyi yaşa” anlamına gelmektedir.

GNC Türkiye – GNC satış noktaları

GNC besin destekleri Türkiye üzerinde Botanik Ecza’da satılmaktadır. BotanikEcza.com adresine girerek online/çevrimiçi olarak ya da 444 4 996 no’lu telefonu arayarak telefonla gıda takviyesi siparişi verebilirsiniz.

  • GNC 5 HTP
  • GNC Triflex
  • GNC L Arginine L-Ornithine L-Lysine
  • GNC Folic Acit
  • GNC Vitamin destekleri

en çok tercih edilen ürünlerdir.

Yüzbinlerce insan tarafından tüketilen GNC markasının ürünleri skalasına, uzman eczacı, herbalistler tarafından yenileri eklenmektedir.

GNC’nin multivitamin, vitamin ve mineral içeren besin destekleri olmakla birlikte GNC Fish Oil adını verdiği balık yağı ürünü de oldukça fazla sipariş edilmektedir. Bununla birlikte antioksidan ve eklem sağlığı için ürettiği gıda takviyeleri de oldukça revaçta.

Ayrıca kadınlar ve erkekler için ürettiği ayrı ayrı ürünler de bulunmaktadır. GNC Megamen ve GNC Mens Arginmax erkekler için; GNC Women’s Ultra Mega da kadınlar için üretilmiş multivitamin içeren gıda takviyeleridir.

GNC Live Well Çankaya/Ankara bölgesinde elden doğrudan satın alabileceğiniz bir nokta var: Botanik Ecza! Botanik Ecza, Balgat, Ceyhun Atuf Kansu caddesi üzerinde 116/B no’lu mağazasında sizi bekliyor.

GNC online sipariş için: www.botanikecza.com

Telefonla sipariş için: 444 4 996

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
GNC ürünleriGNC Fish OilGNC Live WellGNC MegamenGNC Mens ArginmaxGNC Women’s Ultra MegaGNC Live Well Çankaya
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