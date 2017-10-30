Giuliano'dan derbi yorumu

Hafta sonu oynanacak derbi mücadelesine ilişkin olarak bu tarz maçların favorisi olmadığını belirten deneyimli oyuncu “Galatasaray’ın karşısında bu kez biz olacağız. Denk güçlerin kapışması olacak. Galatasaray’a karşı elde edeceğimiz bir galibiyet bizi moral olarak yukarı çıkartır” dedi.

Galatasaray Fenerbahçe derbisini gerek ülkesi Brezilya’da gerekse Rusya’da top oynarken yakından takip ettiğini belirten Giuliano iki takım arasındaki rekabete yabancı olmadığını dile getirdi. Derbi maçlarının favorisi olmayacağını belirten futbolcu Galatasaray Fenerbahçe derbisinin dünyadaki derbi maçlar arasında ilk 5’e gireceğini söyledi.

Derbi mücadeleleri arasında birinci sıraya Real Madrid Barcelona rekabetini koyan Giuliano saha içinde forvet arkası pozisyonda oynadığı zaman takımı adına daha verimli olduğunu ve kendisini daha rahat hissettiğini belirtti. Sahada nerede oynarsa oynasın her zaman golü düşünen bir oyun yapısı olduğunu dile getiren Brezilyalı orta saha Fenerbahçe formasıyla goller atmak istediğini söyledi.

Brezilya milli takımında oynamak istese de mevcut oyuncu havuzunda aday kadroya çağrılmasının son derece zor olduğunu belirten Giuliano “Açıklanan son listede adım bulunmuyordu. Fakat bu demek değil ki hiçbir zaman kadroya seçilmeyeceğim. Geçtiğimiz sezon Mancini yönetiminde oyuncu olarak zorlandım. Yine de teknik adam olarak bana katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Futbolda adalet bulunmuyor” dedi.

Kariyerine en büyük katkıyı sağlayan teknik adamın Mircea Lucescu olduğunu belirten Fenerbahçeli Giuliano Ukrayna’da oynadığı dönemde Rumen teknik adamla tanışma fırsatı yakaladığını belirterek onun teknik adamlığına saygı duyduğunu söyledi. Lucescu’nun son olarak Türk milli takımının başında yaptığı işleri yakından takip edemediğini belirten Brezilyalı yıldız Rumen teknik adamın önceki dönemlerde Türkiye’de önemli başarılar kazandığının altını çizdi.

Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman oldukça iyi bir ilişkisi olduğunu belirten Giuliano “O her oyuncudan oyun içinde en yüksek verimi almaya çalışıyor. Galatasaray galibiyeti bizim takım olarak moral motivasyonumuzu yükseltir” yorumunda bulundu. Futbol ile ilgili tüm haberleri ve en yüksek oranları kaçak iddaa siteleri üzerinde bulabilir, yüksek oranlar ile kazanç sağlayabilirsiniz.