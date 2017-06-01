Gerçek Zikirmatik Uygulaması Aynı Gerçeği Gibi

Zikir ve tesbihatlar manevi dünyamızda bizleri aydınlatmaktadır. Zamanın verdiği koşturma ve işlerin yoğunluğundan dolayı ihmal edebildiğimiz zikir ve tesbihatlarımızı artık gerçek zamanlı zikirmatik uygulaması ile nerede ve ne şekilde olursak olalım yarım bırakmak durumunda kalmayacağız. Bu uygulamayı cep telefonlarımıza indirerek istediğimiz her ortamda bu uygulamanın konforundan yararlanabiliriz. İşte, okulda, otobüste ve daha pek çok yerde nerede olursak olalım bu uygulama sayesinde zikir ve tesbihatlarımıza yarım kalmadan devam edebiliriz.

Zikir ve Tesbihatlarınızı Kayıt Altında Tutar

Çekmiş olduğumuz zikir ve tesbihatlarımız gerçek zikirmatik uygulaması ile kayıt altına alınmaktadır. Böylece kaldığınız yerden devam etmenizi sağlamak amacıyla zikir ve teşbihleriniz bu uygulama ile kayıt altına alınmaktadır. İşiniz çıktığında yarım bıraktığınızda daha sonra tekrar devam etmek istediğinizde kaldığınız yerden devam etme imkanı sizlere tanımaktadır. Böylece zikir ve teşbihlerinizin adetini unutmadan kaldığınız yerden devam edebilirsiniz.

Ücretsiz İndirebilirsiniz! Hemen İndirin.

Size tanımış olduğu tüm bu özellikler ile gerçek zamanlı zikirmatik tasarımı sizlere konforlu bir kullanım imkanının yanı sıra aynı zamanda ücretsiz şekilde bu uygulamayı indirme imkanı da sunmaktadır. Ücretsiz bir şekilde cep telefonunuza çok kolay bir şekilde uygulamayı indirebilir ve hemen bu uygulamayı kullanmaya başlayabilirsiniz. Bu mükemmel tasarımın özelliklerinden en iyi şekilde siz de faydalanabilirsiniz. Uygulamayı kullanmak istemediğinizden devre dışı bırakıp daha sonra tekrar kullanabilirsiniz.