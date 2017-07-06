Genital Bölge İçin Lazerle Çözümler

Lazerin tıp dünyasında kullanılmaya başlanması ile birlikte de doğumlar, egzersizler ve hareketli cinsel yaşam nedeniyle vajinal bölgede oluşan kararmaların giderilmesi ve diğer bir sorun olan iç ve dış dudağın sarkması tedavi edilmektedir. Bu düzeltme lazerle iç ve dış dudak estetiği yapıldığında bu oldukça kısa bir sürede ve hasta hiç bir şekilde acı hissetmeden yapılabilmekte bu sayede lokal anesteziye bile gerek duyulmamaktadır.

Dr. Onur Parlak özellikle lazerle iç ve dış dudak estetiği yapıldığında hastanın aynı gün taburcu edilebildiğini belirtmekte ve iyileşme sürecinin de çok kısa olduğunu belirtmektedir. Bu lazerle iç ve dış dudak estetiği ameliyatı 18 yaşını geçmiş tüm kadınlara yapılabilmekte ve böylece bu anlamda ki estetik kaygıları giderilebilmektedir.

Kalıcı Ve Çabuk İyileşen Kızlık Zarı Dikimi

Kızlık zarı ülkemiz kültüründe hala çok önemli kabul edilmekte ve bu nedenle de her hangi bir nedenle kızlık zarı bozulmuş olan kadınlar bunu diktirerek yaşayabilecekleri sorunu ortadan kaldırmak istemektedirler lazerle kızlık zarı dikimi ameliyatı yapıldığında kanama olmamakta ve dikiş olmadığı için lazerle kızlık zarı dikimi yapıldığı anlaşılmamaktadır.

Kısa bir sürede yapılan bu operasyon ile kızlık zarı dikilmekte ve dikiş olmadığı için ayrıca bir kanama olmamakta bu nedenle de kızlık zarı sadece ilişkiye girildiğinde bozulmaktadır. 20 dakika gibi kısa bir sürede de ameliyat başarılı bir şekilde tamamlanmaktadır.

İstenmeyen Gebelikler İçin Kürtaj

Ülkemizde kanunlar 8 haftaya kadar istenmeyen gebeliklerin sonlandırılması için kadınlara kürtaj yaptırma hakkını tanımıştır. Kürtaj bir doğum kontrol yöntemi olmamakla birlikte gebeliğe son vermek için rahim içinin belli aletlerle temizlenmesi işlemi olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda özellikle kürtaj İstanbul ilinde oran olarak artmıştır ve kürtaj yaptıracak kadınların bu konuda çok dikkatli olması gerekmektedir.

Hijyenik ve steril ortamlarda işinde uzman bir doktor tarafından yapılması şarttır. Her ne kadar yasalar 8 hafta dese de gerekli olan durumlarda heyet raporu ile daha büyük gebeliklerde de kürtaj İstanbul da yapılabilmektedir. Rahim içinin tam olarak boşaltılması şarttır ve bu şekilde hasta daha sonra oluşacak komplikasyonları yaşamayacaktır