Çok büyük boyutta, inanılmaz lüks gemileri hepimiz televizyonda veya limanlarda görmüşüzdür. Özellikle kıyısı olan ülkelere seyahat amacıyla tasarlanan ve bu amaçla konuklarına hizmet veren gemi turları, son zamanlarda oldukça sık tercih edilen bir seyahat turudur. Dilerseniz bu gemilere ve gemi turlarına daha yakından göz atalım.
Seyahat gemileri, çok büyük boyutta tasarlanmış gemilerdir. Bunun sebebi ise konuklara özel odaların ve alanların bulunmasıyla birlikte restoran, spor alanı, sauna, açık havuz gibi çeşitli ortak kullanım alanlarının da gemide bulunuyor olmasıdır. Bu şekilde gemi seyahat ederken ziyaretçiler gemide tatillerini yapabilir ve kara üzerinde ihtiyaç duydukları her şeye seyahat gemilerinde ulaşabilirler.
Seyahat gemileri, genel olarak belirli bölgelerde tura çıkar. Akdeniz turu, Güney Avrupa turu, İskandinavya ve Baltık turları bunlardan bazılarıdır. Bu şekilde bölge turuna çıkmanın amacı, bu bölgelerde bir rota oluşturmak ve belirli istasyonlarda seyahate ara vererek ziyaretçilerin buralarda gezme imkanı bulmasını sağlamaktır. Gemi turu
bitirdikten sonra yine aynı rotayı takip ederek geri döner.
Gemi turlarına katılmak ise gayet kolaydır. Gerekli olan tek şey seyahate çıkılacak olan bölgenin vize ve pasaport işlemlerini tamamlamaktır. Örneğin Güney Avrupa turu için Schengen vizenizin olması, bu turlar için yeterlidir. Gereken evraklar ve tur ücreti, turu düzenleyen firma veya acenteye teslim edilir ve gemiye turuna kayıt işlemi gerçekleştirilir. Bundan sonraki işlemler tamamen turu düzenleyen acentenin sorumluluğundadır.
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