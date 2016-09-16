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Gecelik Hakkında Bilgiler

Bayanların kılık kıyafetleri konusunda oldukça titiz olduğun herkes tarından bilinmektedir.

Gecelik Hakkında Bilgiler

Bayanların kılık kıyafetleri konusunda oldukça titiz olduğun herkes tarından bilinmektedir.

16 Eylül 2016 Cuma 18:07
647 Okunma
Gecelik Hakkında Bilgiler

Dış giyimden tutup ta iç giyime kadar özenle tercih yapmaktadırlar. Aslında bayanların dış giyime verdiği önemin nerdeyse hemen hemen hemen iç giyime de vermektedirler. İç giyim konusunda aman boş ver benden başka kimse görmez nasıl olursa olsun diye söylentilerde asla bulunmazlar.

İç giyim denilince akıllara tabi ki atlet sutyen ve külottan ibaret değildir. Günümüzde bayanların kullanabilecekleri birden fazla iç giyim ürünleri bulunmaktadır. Jartiyerler, stringler, vücut çorapları ve gecelik gibi ürünler bayanların kullandıkları iç giyim ürünleridir. Şimdi ise her bayan iç çok önemli olan gece yatacakları zaman kullanılan gecelik hakkında bilgi verelim.

Gecelik alırken nelere dikkat edilmelidir?

Gecelik alırken şıklığını ve kalitesini ve kalitesini bırakıp her şeyden önce rahat uyumamızı sağlayabilecek ürün alınmalıdır. Bu gibi detaylar göz önünde bulundurulduğu zaman iki farklı seçenek bulunmaktadır. Standart ve kısa kolsuz gecelik çeşitleri tercih edilmelidir. Bu gecelik seçimlerinde önemli husus olan mevsim şartlarıdır. Yaz aylarında kısa ve kolsun gecelikler kullanılırken, kış aylarında ise standart gecelik çeşitleri kullanılabilir.

Gecelik alırken her iki türde de geceliğin kişiyi rahat ettirmesi ortak noktalarıdır. Kolsuz ve kısa gecelik türleri diğer gecelik türüne göre iki kat daha rahat kullanışlıdır. Bu tür gecelik almak isteyenlerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta kumaş türü ve geceliğin dikim türüdür. Özellikle dikim türüne dikkat edilmelidir. Çünkü alınacak geceliğin dikim türü dar ise beklediğinin rahatlığı sağlayamazsınız. B u yüzden gecelik alırken ya üzerinizde deneyerek ya da vücut ölçülerinizi uyumlu olan geceliklerden alınması çok önemlidir.

Kısa ve kolsuz geceliklerin birçok özellikleri bulunmaktadır. Mesela kısa ve kolsuz gecelikler kendinden sutyen olduğu için giyerken sutyen takılmasına gerek yoktur. Kumaş cinsi olarak genellikle saten, tül, dantel olanlar tercih edilmektedir. Renk hususunda genellikle bayanların çok sevdiği renkler kırmızı, siyah, beyaz, saks mavisi, leopar desenli gecelik türleri tercih edilmektedir. Ayrıca fantezi amaçlı kullanılan birbirinden seksi gecelikler de bayanların en çok tercih ettiği gecelik modelleri arasında yerini almıştır.

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Son Güncelleme: 16.09.2016 17:52
Anahtar Kelimeler:
GecelikGecelikler
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