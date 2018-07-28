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Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gebelik hesaplama anne adayları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların en başında gelmektedir..

Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Gebelik hesaplama anne adayları tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konuların en başında gelmektedir..

28 Temmuz 2018 Cumartesi 13:33
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Gebelik Haftası Hesaplama Nasıl Yapılır?

Net bir gebelik haftası hesaplama yapabilmek için öncelikle son görülen adet tarihinin ilk günü bilinmeli. Tüm dünyada gebeliğin başlangıcı olarak son adetin günü baz alınarak takipler gerçekleşmektedir.

Gebeliğin tam olarak ne zaman oluştuğu bilinemediği için gebelik haftası hesaplama için anne adayının son gördüğü adet kanamasının ilk günü baz alınır. Tahmini bebeğin doğum tarihide son adetin ilk gününden 40 hafta ileriye giderek hesaplanmakta olup, bu hesaplamanın net bir doğruluk oranı yoktur. Bunun nedeni doğan bebeklerin sadece %5’lik bir kısmı tahmin edilen tarihte dünyaya gelmeleridir.

Buradan gebelik hesaplama aracına ulaşabilir ve ayrıntılı şekilde hesaplama yapabilirsiniz.

Gebelik Hesaplama aracı: https://saglikk.com/gebelik-hesaplama-kac-haftalik-hamileyim

Gebelik Hesaplama İşleminde Hatalara Neden Olan Faktörler

  • Düzensiz adet döngüleri
  • Tüp bebek tedavisi
  • Yumurtlamanın geç gerçekleşmesi
  • Son görülen adet tarihinin ilk gününün yanlış olarak akıllarda kalması

Bu gibi nedenler gebelik hesaplama işlemenin yanlış veya hatalı olmasına neden olabilmektedir. En kesin en doğru sonuç için, kadın doğum uzmanına giderek ultrason muayenesi ile bebeğin kaç haftalık olduğu net olarak öğrenilebilir. Yapılacak olan ultrason ölçümü sonrası anne adaylarına doktorları kaç haftalık hamileyim sorusuna net cevap verecektir.

Özellikle gebelik planlayan kadınların gördükleri son adet dönemlerinin ilk günlerini not etmeleri unutmaların önüne geçip hesaplama işlemi yapmada son derece faydalı olacaktır.

Bilmeniz Gerekenler

Bebeğin ilk kalp atımlarını sıklıkla 7 ile 9.haftalar arasında duyulur.

Anne adayları sıklıkla bebeklerinin ilk hareketlerini 16 ile 22. Haftalar arasında duyarlar.

Bebeğin cinsiyetiyse 12. Hafta ile 20. Haftalar arasında yapılan ultrason muayenesi sonucunda öğrenilir.

Bebeğin Doğum Tarihini Nasıl Hesaplarım

Tahmini doğum tarihi hesaplama aslında gebelik hesaplama işleminden geçmektedir. Çünkü bebeğin tahmini doğum gününü hesaplamak için son adetin ilk gününden 40 hafta ileriye gidilerek, basit şekilde hesaplanır.

Biraz daha detay verirsek anne adayının gördüğü son adet tarihine 7 gün eklenir ve sonrasındaysa 3 ay çıkartılarak sonuca ulaşılır bu yöntemin negele yömtemidir.

Önce Vatan Gazetesi

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